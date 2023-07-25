Стрелял до конца и не сдался врагу: Как погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин, попав в окружение ВСУ

Сослуживцы героически погибшего полковника Евгения Вашунина рассказали о его подвиге. Фото: ЗакС Петербурга

С героически погибшим на спецоперации полковником Евгением Вашуниным простились в Петербурге. 47-летний мужчина был командиром «Ленинградского полка», состоящего как из мобилизованных, так и добровольцев. Spb.kp.ru поговорила с сослуживцами и друзьями полковника и узнала об его офицерском пути, решении уйти из учителей на поле боя и самопожертвовании ради своих солдат.

«Настоящий офицер и пример для солдат»

Сослуживцы Евгения Вашунина говорят о нем, как о дисциплинированном командире, у которого не забалуешь. Где бы он ни руководил, везде не было ни дедовщины, ни халатного отношения к службе.

- Мы с Евгением пересеклись в городе Камышине под Волгоградом, когда он был командиром мотострелковой роты, - рассказал spb.kp,ru сослуживец Валерий. – Конечно, был достаточно требовательным. Но таким и должен быть настоящий офицер, примером для солдат. Поэтому после роты он уже командовал целым батальоном. Повышение выглядело логично. В следующий раз мы пересеклись в Мулино в Нижегородской области. Тогда ему предложили стать преподавателем и перебраться в Петербург.

Вашунин вырос из командира роты в командира целого полка. Фото: СОЦСЕТИ

В Северной столице Евгений работал на кафедре тактики и оперативного искусства в военной академии МТО имени генерала Хрулева.

- Евгений и на работе и на службе всегда был грамотным, дотошным и справедливым. А на гражданке – душа компании, весельчак. Особенно мы запомним его смешные тосты, хотя он сам ни капли спиртного никогда не употреблял, - вспоминает коллега по цеху Алексей.

- Всегда буду помнить, как мы семьями выбирались на природу, - дополнил товарища Валерий. – Женя очень любил супругу и маленького сынишку. Брал с собой самовар и готовил чай на дровах. Мы часто с ним смеялись, когда ужинали у меня дома после работы. Он вроде бы не крупный парень, но уплетал две-три тарелки! Постоянно шутили об этом.

Полковник любил проводить время с семьей и друзьями на природе. Особенно ему удавалась рыбалка. Фото: СОЦСЕТИ

«Мой личный состав знает, за что сражается»

В ноябре 2022 года Евгению предложили командовать «Ленинградским полком». Преподаватель ответил положительно и поехал на передовую знакомиться с бойцами, коих было немало.

- Это очень серьезная должность, - подчеркивает сослуживец полковника Валерий. – Нелегко командовать составом в районе двух тысяч человек. Но он не побоялся принять это смелое решение. Остается только гордиться этим.

Вашунин несколько месяцев помогал готовить своих бойцов, а потом они применили полученные знания и навыки в деле – на передовой. Два месяца назад полковника пригласили выступить в Заксобрании Петербурга. Тогда он благодарил властей за материальную помощь в виде транспорта и продовольствия.

Депутаты Петербурга не раз навещали бойцов "Ленинградского полка", чтобы передать им матпомощь и услышать пожелания солдат. Фото: Александр Бельский

- Эта помощь очень ощутима. Но особенно ценны письма, которые пишут дети из младших и старших классов. Когда они доходят до солдата – это самое дорогое, что они получают. Это то, что вызывает комок в горле. Тогда мой личный состав понимает, за что надо сражаться, что нужно отстаивать. И я хочу вас заверить, что напряжением каждого своего мускула, каждого нерва, с честью и достоинством полк выполнит поставленные перед ним задачи и оправдает доверие горожан и россиян в целом, - заявил офицер с трибуны парламента.

«Лично возглавил группу поддержки»

Как выяснила spb.kp.ru, летом 2023 года мотострелковый полк Вашунина оборонял южный берег Берховского водохранилища под Артемовском. ВСУ не один месяц безуспешно пытались наступать в этом направлении. 14 июля во время одного из таких набегов противник окружил российский отряд «Шторм». Вашунин принял решение идти на помощь боевым товарищам. Дальнейшие подробности редакция узнала от друзей семьи полковника и из бюллетени о подвиге офицера, которую распространяют в шестой мотострелковой дивизии.

- Евгений Александрович лично возглавил группу поддержки и вступил в бой с боевиками. Их движение заметил противник. Группа Вашунина мужественно сражалась и продвигалась вперед. Боевики начали обстреливать группу из минометов и гранатометов. В результате обстрела полковник Вашунин получил множественные осколочные ранения, но продолжал руководить личным составом. Противник с помощью огня отсек командира от группы. Полковник попытался оказать себе помощь, но скончался. Он мужественно сражался до самого конца, - сообщается в официальной армейской бюллетени.

Перед отправкой на спецоперацию Евгений Вашунин был преподавателем в военной академии. Фото: СОЦСЕТИ

25 июля Евгения Вашунина похоронили в Петербурге. Офицера посмертно представили к званию Героя РФ.

- Женя мечтал о простом счастье, мирном небе над головой, - вспоминает один из последних разговоров с офицером его сослуживец Валерий. – Хотел к пенсии построить хорошую баньку себе на участок, планировал ухаживать за огородом. Думал посвящать все время любимой семье.

Официально

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский

- Его гибель – невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память и слава командиру «Ленинградского полка». Благодарность за его подвиг и пример беззаветной любви к Отечеству и своим товарищам навсегда сохранится в наших сердцах.

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