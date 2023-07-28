Умер Андрей Бабенко, звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы»

Кадр из сериала "Условный мент". Фото: Кинотеатр.ру

Актеры «Улицы разбитых фонарей» один за одним трагически умирают, попадают в несчастные случаи или становятся фигурантами уголовного дела. 24 июля ушел из жизни Андрей Бабенко, который помимо культового сериала снимался в кинокартинах «Литейный» и «Морские дьяволы». Ему было 47 лет. Коллеги собирают средства на похороны актера.

- Андрей был одинок и испытывал финансовые трудности. Но он никогда не просил о помощи. А если и просил, то очень скромно. Деньги на похороны собирает Лена Чижова. Если переживаете из-за мошенников, можете ей позвонить, - написал в своих соцсетях коллега умершего Максим Бриус.

Кадр из сериала "Тайны следствия". Фото: Кинотеатр.ру

По информации городских СМИ, причиной смерти стал суицид. Но коллеги звезды не хотят об этом говорить.

- Человек умер. Трагической смертью. Я не хочу это комментировать, - сказала spb.kp.ru Елена Чижова.

В последнее время карьера Андрея Бабенко не развивалась: новых ролей не предлагали. Артист жил совсем один, у него не было ни жены, ни детей.

Напомним, пару месяцев назад умер еще один актер «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков. А на актрису Марину Гридасову в мае 2023 года напали неизвестные, которые избили ее и оставили голой в Апраксином дворе. Владимир Акимов, который тоже снимался в этом сериале, умер от алкоголя и одиночества, пытаясь пережить смерть жены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Впал в депрессию после смерти жены»: Дочь актера из «Улиц разбитых фонарей» Владимира Акимова рассказала о последних днях его жизни

Причиной смерти актера «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Владимира Акимова стал алкоголизм на фоне депрессии (подробнее)

«Лежала голая со сломанной челюстью в Апраксином дворе»: Актрису из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» нашли в реанимации спустя 10 дней после загадочной пропажи

Пропавшую в Петербурге 63-летнюю актрису из «Улиц разбитых фонарей» избили и могли изнасиловать (подробнее)