Четыре района Петербурга перейдут на новую единую квитанцию за ЖКУ в августе

Теперь услуги всех поставщиков ЖКУ, закрепленных за конкретным ЖКС или жилищным агентством, и суммы за них будут выписаны в один документ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург потихоньку переходит на единую платежную квитанцию - знаменитая «розовая» платежка отрабатывает последний год и уходит в отставку. Все ради удобства, заявляет главный по коммунальным денежкам «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербург». Калининский, Выборгский и Фрунзенский районы уже перестали получать привычные квитки – в июне и июле их перевели на объединенный документ. В него собрали информацию об услугах всех поставщиков, привязанных к определенному адресу, и суммах, набежавшую за каждую из услуг за месяц.

Впереди маячит август, к переходу на единую платежку готовятся дома Василеостровского, Петроградского, Приморского и Центрального районов, рассказали Spb.kp.ru в «ЕИРЦ». Вот кто оказался в списке управляющих организаций, готовых к переменам: четыре районных жилищных агентства, ЖКС №1 Василеостровского района, ЖКС №№1 и 2 Петроградского района, ЖКС №№1,3 и 4 Центрального района и ЖКС №№1, 2, 3 и 4 Приморского района. Узнали свою управляйку в списке? Будьте готовы получить новенький документ в августе.

- Перевод города по районам на единую платежную квитанцию (ЕПД) будет проводиться каждый месяц. Последний в этом году район будет переведен на ЕПД в ноябре, его жители получат новую квитанцию в декабре. Полностью переход планируется завершить к апрелю 2024 года, - уточнили в «ЕИРЦ».

Переход на новые квитки может сопровождаться странными начислениями. С перерасчетом помогут в "ЕИРЦ" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Часть жителей Петербурга, однако, продолжит получать квитанции старого формата. Почему возникли исключения? Потому что заключение договоров о новой платежке между «ЕИРЦ» и частными управляйками – дело небыстрое. До тех пор, пока такие УК или ТСЖ не заключат с центром договор, жители домов под их управлением не почувствуют изменений.

Следить за графиком перехода районов и конкретных ЖКС и агентств на единые платежки можно на сайте «ЕИРЦ». Расписание переходов на осень пообещали разместить совсем скоро.

ЕСТЬ ВОПРОС

В «ЕИРЦ» напомнили, что не оставят без совета жильцов, у которых возникли проблемы или вопросы после перехода на единую платежку. Откуда взялись странные суммы, почему начислили пеню – специалисты индивидуально разбираются в каждом случае.

- Переход на единый документ прошел в штатном режиме, без серьезных инцидентов. Но у кого-то действительно была задолженность, а у кого-то поздняя оплата предыдущего счета, которая не была учтена на момент выставления единой квитанции, - заметили в едином центре.

Обратиться к специалисту можно по горячей линии 679-22-22, через форму на сайте «ЕИРЦ СПб» или в одном из клиентских офисов.

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