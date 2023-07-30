Праздничный салют отгремел в Петербурге под конец Дня ВМФ

Собрали лучшие фото салюта под конец Дня ВМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярким салютом завершился праздничный День ВМФ в Петербурге. К 22 часам у набережных были толпы человек. Тысячи горожан и гостей Северной столицы занимали места получше, чтобы снять самые красивые кадры.

Ростральные колонны зажглись под конец дня. Событие это редкое и всегда волшебное. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пространство у Эрмитажа в этот раз закрыли забором. Чтобы никто не залазил на фасад в поисках хорошего вида. Однако нашелся один смельчак, который забрался на одну из частей Зимнего дворца по строительным лесам. Неизвестно, снимали ли его оттуда полицейские.

На салют приходили семьями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, день начался с масштабного парада военных кораблей на Неве, закончившегося в Кронштадте. Далее все внимание зрителей забрали артисты на концерте на Дворцовой площади. Под конец вечера на сцену вышел хедлайнер – Олег Газманов, который пел все главные хиты, заводил всю аудиторию и мило общался с поклонниками.

Люди спешили сделать самый эффектный кадр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за толп людей в центре временно ограничивали вход и выход на нескольких станциях, в том числе «Адмиралтейской» и «Невском проспекте». Но к 22:30 ситуация выровнялась, двери открыли.

Салют не оставил никого равнодушным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, пол 11 вечера небо раскрасил фейерверк, продлившийся дольше 10 минут. Завороженные зрители фотографировали перформанс артиллерии и пиротехников и старались снять на видео хотя бы небольшой фрагмент праздника.

Моряки на месте! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А дальше – все ринулись по домам, из-за чего в центре вновь скорректировали работу и надземного транспорта. И метрополитена. Довольные и уставшие моряки повторяли коронное «Семь футов под килем», братались и отправлялись кто куда.

Без комментариев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все были счастливы, но теперь ад в метро, - отшутилась фотокорреспондент spb.kp.ru, которая весь день фиксировала лучшие кадры с главных мероприятий ко Дню ВМФ.

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