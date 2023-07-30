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Общество30 июля 2023 20:17

Праздничный салют отгремел в Петербурге под конец Дня ВМФ

Тысячи человек вышли к набережным, а на Стрелке зажгли Ростральные колонны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Собрали лучшие фото салюта под конец Дня ВМФ.

Собрали лучшие фото салюта под конец Дня ВМФ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярким салютом завершился праздничный День ВМФ в Петербурге. К 22 часам у набережных были толпы человек. Тысячи горожан и гостей Северной столицы занимали места получше, чтобы снять самые красивые кадры.

Ростральные колонны зажглись под конец дня. Событие это редкое и всегда волшебное.

Ростральные колонны зажглись под конец дня. Событие это редкое и всегда волшебное.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пространство у Эрмитажа в этот раз закрыли забором. Чтобы никто не залазил на фасад в поисках хорошего вида. Однако нашелся один смельчак, который забрался на одну из частей Зимнего дворца по строительным лесам. Неизвестно, снимали ли его оттуда полицейские.

На салют приходили семьями.

На салют приходили семьями.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, день начался с масштабного парада военных кораблей на Неве, закончившегося в Кронштадте. Далее все внимание зрителей забрали артисты на концерте на Дворцовой площади. Под конец вечера на сцену вышел хедлайнер – Олег Газманов, который пел все главные хиты, заводил всю аудиторию и мило общался с поклонниками.

Люди спешили сделать самый эффектный кадр.

Люди спешили сделать самый эффектный кадр.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за толп людей в центре временно ограничивали вход и выход на нескольких станциях, в том числе «Адмиралтейской» и «Невском проспекте». Но к 22:30 ситуация выровнялась, двери открыли.

Салют не оставил никого равнодушным.

Салют не оставил никого равнодушным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, пол 11 вечера небо раскрасил фейерверк, продлившийся дольше 10 минут. Завороженные зрители фотографировали перформанс артиллерии и пиротехников и старались снять на видео хотя бы небольшой фрагмент праздника.

Моряки на месте!

Моряки на месте!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А дальше – все ринулись по домам, из-за чего в центре вновь скорректировали работу и надземного транспорта. И метрополитена. Довольные и уставшие моряки повторяли коронное «Семь футов под килем», братались и отправлялись кто куда.

Без комментариев.

Без комментариев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все были счастливы, но теперь ад в метро, - отшутилась фотокорреспондент spb.kp.ru, которая весь день фиксировала лучшие кадры с главных мероприятий ко Дню ВМФ.

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