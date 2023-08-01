Власти Петербурга назвали виновника возгорания лазурных автобусов

Дьявол может крыться в конструкции новых автобусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новенький транспорт, наводнивший город в ходе реформы, воспламеняется в Петербурге с завидной регулярностью. С начала года прямо на работе выгорело более десяти лазурных автобусов: кто-то дотла, кто-то ограничился обильным дымлением. Из последних примеров: автобус, вспыхнувший 29 июля на Пулковском шоссе, и его коллега, задымившийся 1 августа на Пискаревке. Всякий раз, к счастью, обходилось без пострадавших, но что это за тенденция такая?

Как заявили Spb.kp.ru в комитете по транспорту, виновата в пожарах… конструкция самих автобусов!

- Специфика лазурных автобусов в том, что они все низкопольные, поэтому в них теснее компоновка внутренностей. Но если составить пропорцию, сколько автобусов теоретически может столкнуться с проблемой возгорания, и сколько из них загорается, то процент в первом случае крайне низкий, - отметили в ведомстве.

При этом в комитете заметили, что с возгораниями сталкивается любой подвижной состав. Все-таки это сложная техника, которая постоянно эксплуатируется.

Spb.kp.ru помнит, что в 2022 году замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Павел Адарич в интервью называл возгорание автобусов обычным делом. Повышенное внимание к транспортным пожарам чиновник связывал только с тем, что новый транспорт был у всех на виду. Адарич заметил, что «порядка 10 возгораний стабильно в год» фиксируется и среди автобусов, и среди троллейбусов.