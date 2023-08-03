Как дети верят сказкам: Зачем пенсионеров заставляют поджигать военкоматы в Петербурге и Ленобласти

Кто и зачем поджигает военкоматы в Петербурге и Ленобласти. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Пенсионеры вооружаются коктейлем Молотова и атакуют военкоматы. Раньше такая ситуация могла быть разве что в злом анекдоте, однако факт остается фактом: рост числа поджогов военкоматов фиксируют в Петербурге вслед за остальной Россией. За два дня в городе и Ленобласти произошло четыре таких случая. Теперь мошенники научились успевать за двумя зайцами: они не только вымогают деньги, но и заставляют обманутых людей идти на преступления.

«Мне позвонил сотрудник ФСБ»

Марафон поджогов начался вечером 31 июля. 53-летний водитель одной из городских фирм закончил рабочий день въездом в военкомат на улице Чайковского. Бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь, а затем сел в свою серую «Ладу» и протаранил ворота. Огонь вспыхнул на одном «квадрате», его быстро потушили, а мужчину задержали и успокоили. Водитель сначала удивился, за что его повязали, ведь он помогал ФСБ!

За поджог военкомата в Центральном районе арестовали 53-летнего Александра. Фото: СОЦСЕТИ

- Две недели назад мне позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ по фамилии Колесников. По его заданию я помог расследовать дело о мошенничестве среди работников военкомата. Нужно было их отвлечь, чтобы ФСБ по-тихому забрала у них нужные документы, - оправдывался мужчина.

Миссия оказалась невыполнима, потому что выдуманная. Когда поджигателю это объяснили, он опомнился и добавил, что еще на него оформили пару кредитов под разными предлогами. Но 33 несчастья не спасли его от уголовного дела и ареста.

- Мужчина затворник. Жил с матерью, без жены и детей. Образование среднее специальное, ранее не судим, - сказал источник «КП» в правоохранительных органах.

Первой от диверсии пострадал военкомат Центрального района. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Это часть спецоперации полиции»

Схожий трюк мошенники провернули и с 66-летней пенсионеркой в Адмиралтейском районе. 1 августа около 21:10 она подожгла дверь военкомата на Английском проспекте. Лицо закутала платком, чтобы не узнали. Значит, боялась и отдавала отчет в действиях? Оказывается, нет.

- Мошенники напугали меня, сказав, что кто-то хочет оформить на меня кредит. Чтобы помочь, меня перенаправили к сотруднику Центробанка из службы безопасности. Он уговорил взять кредит на 218 тысяч рублей и перевести деньги на безопасный счет. 1 августа потребовал еще, но мне никакой банк уже не давал кредит. Тогда банкир предложил мне вернуть все деньги, взятые в кредит, и выдать премию 50 тысяч рублей. Сказал, что нужно поджечь дверь здания, за которой находятся мошенники и их компьютеры.

Сейчас следов поджога почти не осталось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщине даже отправили 2 тысячи рублей, чтобы она купила нужные для Молотова компоненты.

- Меня заверили, что это часть спецоперации полиции. После поджога мошенников должны были арестовать полицейские. Мне заказали такси, и я уехала домой, где меня задержали уже настоящие оперативники, - цитирует оправдание бабушки на допросе источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Диверсия не удалась

За участие в похожих «спецоперациях» задержали еще двоих - 53-летнюю женщину из Сестрорецка и 76-летнего пенсионера из Всеволожска. Первая была пьяна, ее вовремя остановили перед поджогом здания на улице Володарского, а второй чуть не сгорел сам, когда бросил две бутылки в военкомат на Московской улице, 4. При задержании силовики вновь слушали ту же «пластинку» - кредиты, ФСБ, ловля мошенников.

Наталия чуть не подожгла военкомат в Курортном районе, но сначала любезно предупредила сотрудников о своих планах. Поэтому ее быстро задержали. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

У этих спектаклей очевиден украинский след, убежден эксперт в области информационной безопасности и бывший издатель журнала Information Security Александр Власов.

- Либо это украинцы, либо их агентура на нашей территории. Пытаются победить нас любым способом, - считает Власов. - По данным МВД и Центробанка, 90 процентов мошеннических звонков поступает именно из кол-центра с территории Украины.

По словам эксперта, на том конце провода не случайные горе-актеры, а люди, давно съевшие собаку в своем деле.

- Их очень сильно дрессируют. Им же нужны деньги на формирование своих банд, вот и выкачивают их из русских, - объясняет эксперт. - У мошенников есть так называемые суггестивные особенности. Они убеждают голосом. Их жертвами, как правило, становятся люди, подверженные внушению, гипнозу, панике. И добавим сюда наших пенсионеров. Они, к сожалению, потерялись в новом мире технологий, у них нет нужного образования. Привыкли доверять человеку, если он представляется силовиком, сотрудником банка. Но также есть процент людей, которых просто подловили в нужный момент. Допустим, человек бежит на работу, у него все горит, он замотан. Вполне адекватный, здравомыслящий. Ему звонят в этой стрессовой ситуации, и его может переклинить.

76-летний пенсионер сожалел о бросках Молотова в военкомат Всеволожска уже в момент диверсии - потому что чуть не загорелся сам. Фото: пресс-служба администрации Всеволожска

Власов считает, что многих из жертв действительно запутывают, и они не отдают отчета своим действиям.

- Разве что для молодежи это все по приколу. Выполняют квест, игру. Кто-то хочет срубить денег, кого-то действительно запутывают. И дело не в том, что человек или затворник, или с психическими отклонениями. Просто некоторые в силу своего психотипа, заложенного при рождении, подвержены влиянию, - уверен эксперт.

Конкретно

Как не поддаться на уловку мошенников?

- Нужно запомнить на всю жизнь, - просит эксперт по информбезопасности Александр Власов. - Если вам звонит служба безопасности банка - кладите трубку. Всегда. Потому что сотрудники службы никому никогда не звонят. Да и силовики тоже не звонят. Не поддавайтесь панике и перепроверяйте информацию в официальных организациях.

А в это время

Что может грозить жертвам?

Зависит от квалификации преступления. Если мошенники действительно ввели в заблуждение человека и он искренне не понимал, что делает, то это могут трактовать статьей «Умышленная порча чужого имущества путем поджога» с перспективой до пяти лет колонии. А если увидят в поджигателе любителя экстремизма и терроризма, то статья станет тяжелее, а наказание увеличится до пожизненного.

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