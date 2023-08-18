Огнеборцы потушили пожар на арестованной яхте у Крестовского острова Петербурга

Пожар на элитной яхте у Крестовского острова в Петербурге удалось потушить спустя пять часов. Фото: МЧС России

Огнеборцам МЧС Петербурга удалось потешить мощный пожар на двухпалубной элитной яхте. Судно загорелось около пяти часов вечера, 17 августа, у Крестовского острова. А к десяти часам того же дня спасателям удалось потушить разъяренные языки пламени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Пожарным города на Неве удалось ликвидировать пожар на яхте и не допустить разлива топлива в акваторию, – рассказали специалисты.

Напомним, мощное возгорание изначально заметили очевидцы. Они и сообщили о происшествии на пульт спасателей. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС начали бороться с разъяренной стихией. После с проверкой нагрянула транспортная прокуратура Северо-Западного региона. По Сети в этот момент уже разлетелись видео, по которым можно было оценить масштабы случившегося. Предположительно, причиной пожара стал сломанный генератор. Из-за этого и вспыхнуло техническое помещение. Как рассказали спасатели, в происшествии никто не пострадал. Всего пожар занял площадь в 50 квадратных метров. Для его устранения на место прибыло 32 сотрудника личного состава МЧС и 7 спецмашин.