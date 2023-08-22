Терминал высокоскоростной магистрали построят рядом с садом Сан-Галли в Петербурге

Терминал высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург» построят у сада Сан-Галли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Терминал высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург» появится на четной стороне Лиговского проспекта в Петербурге. Он разместится недалеко от сада Сан-Галли. Об этом в своем еженедельном обращении к петербуржцам рассказал губернатор Александр Беглов. Градоначальник подчеркнул, что Смольный с максимальной бережностью подходит к строительству нового вокзала, а также отметил, что благодаря такому решению в центре города сохранят исторические дома.

- Найдено решение, которое было одобрено профессиональным сообществом. Оно позволит интегрировать отдельные исторические объекты в состав терминала, - указал губернатор.

Напомним, что завершить строительство высокоскоростной магистрали планируют к 2027 году. Во время проектирования особое внимание уделялось местам пролегания путей и строительству нового вокзала, чтобы сохранить исторические объекты в центре Северной столицы.

А пока одни специалисты занимаются разработкой железнодорожных путей, другие разрабатывают специальные скоростные поезда. Они смогут развивать скорость до 400 километров в час и будут полностью собраны из отечественных комплектующих.