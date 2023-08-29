Митянина не оценила инициативу о запрете купания для детей в Петербурге

Митянина считает избыточным принятие закона о запрете купания для детей до 18 лет в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в 2023 году выросло число трагедий на воде. С начала года, по данным городского МЧС, утонили 11 детей. В связи с этим депутаты ЗакСа рассматривают инициативу о введении полного запрета на купание для детей до 18 лет без присмотра взрослых. Однако детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина не считает, что принятие этого закона как-то повлияет на печальную статистику. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

- Увы, каждый год, несмотря на все призывы, мы имеем печальную статистику. Трагедии происходят и в зимние каникулы, когда дети выходят на ледовое покрытие, и летом, когда организован досуг на воде. Но, как юрист, я хочу уберечь от правового романтизма. Потому что складывается впечатление, что мы закон примем, и явление исчезнет, - поделилась Анна Митянина.

Омбудсмен напомнила, что и сейчас для родителей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за оставление ребенка без присмотра. К тому же, по ее мнению, запретить что-то старшим подросткам 15-ти, 16-ти и 17-ти лет будет сложно. А маленькие дети и так не должны оставаться без присмотра взрослых. Поэтому следует больше проводить разъяснительных бесед с детьми о важности соблюдения мер безопасности на воде.

- Не думаю, что этот закон повлияет как-то серьезно, к сожалению, на статистику. Чтобы на нее повлиять, надо говорить о проблеме и формировать в обществе непримиримое отношение к безнадзорному детству. В целом инициативу считаю избыточной, - добавила уполномоченная по правам ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Детям до 18 лет могут запретить купаться в водоемах Петербурга без присмотра взрослых

Запрет коснется также катания на лодке, коньках и лыжах (подробнее)