Хотела исцелиться от онкологии: Укравшая мощи Николая Чудотворца из храма пенсионерка оказалась больна раком

Пенсионерка, укравшая мощи из храма в Ленобласти, оказалась инвалидом. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция продолжает расследовать резонансную кражу мощей святого Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи в Ленобласти. Напомним, от праведного пути отступила 69-летняя прихожанка храма Татьяна (имя изменено. – Прим.ред.). Днем 30 августа она надела на голову платок, очки, попросила вынести мощи для молитвы, а потом незаметно стащила ларец с частицей святого, положила его в свой серый «Фольксваген» и уехала домой как ни в чем не бывало.

- Я взяла их, чтобы дома молиться, - раскаялась пенсионерка на камеру, когда полиция нагрянула к ней на квартиру.

Как объяснил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах, женщина решилась на отчаянный шаг из-за своей болезни, якобы она хотела исцелиться. Но какой недуг ее беспокоит – было неизвестно. Сама Татьяна отказалась общаться с редакцией.

- Что с моим состоянием? Я сейчас у врача как раз. Не могу говорить, - коротко ответила дрожащим голосом обвиняемая в краже и больше не отвечала на звонки.

Тот самый ларец с частицей мощей. Его уже вернули в храм. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Близкие друзья Татьяны делают вид, что с ней все в порядке, либо молчат в ответ на вопросы журналистов. Но некоторые ее знакомые все-таки пролили свет на инцидент, но попросили строго не наказывать подругу.

- Таня интеллигентная, умная и образованная женщина. До выхода на пенсии она работала руководителем на заводе, а потом медработником в больнице. Случившееся – шок для всех, потому что Татьяна достаточно обеспеченная, не бедствует. Мы знали, что у нее онкология. Она всем об этом рассказывала. Какое-то время ходила в парике. Но держалась нормально. Не унывала. Надеемся, суд помилует ее. Она явно не хотела нажиться, такой поступок может совершить только больной человек, - высказались знакомые женщины.

Судя по соцсетям, Татьяна - набожный человек. Часто посещает храмы и сама создает иконы из бисера. Фото: СОЦСЕТИ

На странице пенсионерки в соцсетях указано, что она инвалид первой группы. В ее подписках – хирурги-онкологи. Судя по фотографиям из квартиры, почти все стены увешаны иконами, некоторые из которых она сделала сама, из бисера. Тем не менее состояние здоровья не помогло ей избежать возбуждения уголовного дела по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража». Ущерб оценили в несколько сотен тысяч рублей. В лучшем случае Татьяне грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, в худшем – лишение свободы на срок до шести лет. Арестовывать ее не стали – отпустили под подписку о невыезде.

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