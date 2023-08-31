Похитительница мощей святого из храма в Ленобласти хотела вылечиться с их помощью

Петербурженка похитила мощи из церкви, чтобы вылечиться. Фото: vk.com/ioann_predtechi_kirovsk

Стали известны мотивы 69-летней петербурженки, которая днем 30 августа похитила частицу мощей Святого Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи. Это ситуация взбудоражила общественность, поэтому появились разные догадки. Например, настоятель храма отец Богдан предположил, что это было заказное похищение. Но все оказалось куда проще. Женщина хотела вылечиться с помощью мощей святого. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Женщина, похитившая мощи Святого Николая из храма в Кировске, хотела вылечиться с их помощью, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Чем именно петербурженка болеет, источник не уточнил. Но, вероятно, это что-то серьезное, раз женщина пошла на преступление.

Напомним, что похитительницу задержали 31 августа. В ее квартире в Петербурге нашли мощи святого. В скором времени их вернут в церковь.