«Хотела дома молиться»: Укравшая мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти раскаялась на камеру на допросе

Петербурженка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти, чтобы помолиться. Фото: МВД России

В МВД России показали видео похищения частицы мощей Святого Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи. На кадрах видно, как женщина заворачивает святыню в белую ткань и спокойно выходит с ней из храма. Напомним, что все произошло днем 30 августа. По словам настоятеля церкви отца Богдана, изначально мощей на стенде не было, их попросила вынести прихожанка. А перед тем, как покинуть храм, она помолилась.

Но скрываться долго у женщины не получилось. Полицейские нашли 69-летнюю похитительницу мощей в квартире на Полюстровском проспекте в Петербурге. При этом пенсионерка знала, что правоохранители навестили ее не просто так, а из-за ее «нехорошего поведения».

- Была в церкви и украла там мощи. Взяла, чтобы дома молиться. Никто не знает, что я взяла ларец, - рассказала петербурженка в ходе допроса.

Кстати, молиться на мощи пенсионерка решила не просто так. Ранее стало известно, что с их помощью петербурженка хотела вылечиться. Однако неизвестно, чем болеет женщина.

Напомним, что пенсионерку задержали. В скором времени похищенные мощи вернут храму.