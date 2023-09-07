Уголовное дело завели после ДТП с фурой в Ленобласти, где погибли велосипедистки

Уголовное дело возбудили после гибели велосипедисток в ДТП с фурой на трассе «Скандинавия». Фото: прокуратура Ленобласти

После смертельного ДТП на трассе «Скандинавия», где погибли две велосипедистки из школы-интерната «Олимпийский резерв», полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Прокурор региона решил передать дело на расследование в Следственное управление Следственного комитета Ленобласти. Напомним, что смертельное ДТП произошло около 10:40 7 сентября в районе развязки на поселок Огоньки.

- На 59 километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача «Скания», гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок, - передает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в ДТП пострадали семь девочек и их тренер. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Водителя фуры задержали и допросили. Расследование продолжается.