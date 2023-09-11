«Мама и собачка сейчас на небесах»: Дочь убитой в Канаде россиянки была в доме в момент трагедии и теперь занимается с психологом

Собрали полную историю убийства россиянки иранцем в Канаде. Фото: СОЦСЕТИ

«Женщину убили в Ричмонд-Хилле» - такие однотипные и скучные заголовки заполонили передовицы газет в канадской провинции Онтарио в конце августа. Местные газеты списали все на бытовой конфликт и не сильно интересовались, кто был жертвой. Но спустя пару дней трагедия приобрела международный статус. Убитой оказалась 43-летняя россиянка с эффектной внешностью Марина Наголия, администратор медклиники. Она только вернулась из отпуска, который проводила на Кубе вместе с дочерью и 35-летним любовником-иранцем. Сразу же после этого горе-Отелло разыграл кровавый спектакль. Spb.kp.ru собрала все последние новости о трагедии в одном материале.

«Время покажет, нужен ли он мне»

Марина уехала за океан еще во время учебы в Петербурге на экономиста. Влюбилась в иностранца, забрала документы из вуза, расписалась с парнем и поехала за ним в Канаду. Но брак просуществовал недолго. Во второй раз она вышла замуж за предпринимателя из Израиля по имени Бени. У них родилась дочка Яна (имя изменено. – Прим.ред.). Но и с новым мужем россиянка начала чувствовать себя не в своей тарелке. Около трех лет назад она по уши влюбилась в мускулистого бармена из ресторана, который иногда посещала. Иранец по имени Даниил Матин хорошо знал русский, поэтому без проблем зацепил Марину комплиментами.

Марина часто публиковала эффектные снимки в соцсетях и привлекала десятки мужчин. Фото: СОЦСЕТИ

- Ее подкупила его внешность. Хотя я сомневалась насчет выбора дочери, - призналась spb.kp.ru мать россиянки, петербургская актриса Надежда Георгиева. – Я спрашивала ее: «Мариш, ты уверена, что тебе нужен такой человек?». Она засмеялась и ответила: «Время покажет, мам». Вот и показало…

По словам близких Марины, она не рассказывала много о новом ухажере. Но на многочисленных фотографиях в соцсетях с лиц новоиспеченной пары не сходили улыбки. Казалось, что влюбленные часов не наблюдают, да и дочка Марины прикипела к новому дяде и с радостью с ним играла. Но в последние месяцы иранец изменился до неузнаваемости.

- По словам подружек, Марина поймала Даниила на употреблении наркотиков, - делится мать убитой россиянки. – Она выгнала его из дома, хотела с ним расстаться. Но он никак не отставал. Он и до этого ревновал ее по пустякам, не любил ее откровенные модельные фотосессии и часто проверял ее телефон. Из-за этого она не захотела с ним жить. А он, как Отелло, убил ее!

Параллельно работе Марина училась в колледже на медсестру. Фото: СОЦСЕТИ

«Мама спит, не беспокойся»

Иранцу удалось в очередной раз помириться с россиянкой и напроситься с ней и дочерью в отпуск на Кубу. 23 августа они вернулись домой в Канаду. Что на самом деле было дальше – сейчас выясняют следователи. Пару дней обеспокоенные подруги Марины не могли дозвониться до нее. Она не вышла на работу. Когда полиция попала внутрь дома, то нашла труп россиянки, а ее любовника – изрезанного ножом, но живого.

- Мне позвонил русскоговорящий детектив и пригласил приехать в Ричмонд, - сказала spb.kp.ru мать Марины. – Сказали, что Даниил убил мою дочь и пытался поранить и себя, выдав все за самооборону. Но его все равно задержали, у него травмы легкой степени.

Иранец Даниил быстро влюбил Марину в себя. Фото: СОЦСЕТИ

Дом россиянки оцепили на время расследования. Иранца задержали, несмотря на его попытку создать себе алиби. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. И если с матерью женщины детективы не стали откровенничать, то подруги, оказавшиеся первыми на месте происшествия, выяснили все жуткие подробности трагедии.

- Даниил задушил Марину, пока ее дочка спала в соседней комнате и ни о чем не подозревала. После этого иранец взял ее телефон и написал от ее имени Бени, ее бывшему мужу-израильтянину, с просьбой приехать и забрать девочку. Сказал, что Марина якобы заболела и ей нужен покой, - рассказали подруги россиянки на условиях анонимности. – Сонный ребенок от удивления спросил: «А где мама?». А Даниил ответил: «Яночка, она спит, не беспокойся». Бени удивился, что Марина не вышла проводить дочь, ведь обычно она всегда прощается с ней. Дальше Даниил стал вместо Марины отвечать от ее имени всем тем, кто настойчиво звонил и писал ей на телефон. Но через пару дней его вычислили, потому что он делал ошибки в словах. Это всех насторожило, потому что Марина всегда была пунктуальной, грамотной и аккуратной.

Даниил не раз отдыхал вместе с Мариной и ее дочкой. Девочка прикипела к нему. Фото: СОЦСЕТИ

И еще деталь – когда подруги приехали забирать из дома Марины двух ее собак, то они обе были в невменяемом состоянии, скулили, метили все комнаты и лаяли. Одну из них пришлось усыпить, а другую взяла на попечение знакомая Марины. Поэтому близкие россиянки считают, что горе-Отелло мог не только душить ее, но и сделал что-то с собаками.

Скорбит вся русская община

На похоронах Марины было больше сотни человек. Ее убийство привлекло внимание всей русскоязычной общины Канады. Люди несли к открытому гробу море цветов и предлагали юридическую помощь бывшему мужу женщины.

- Бени был весь в слезах. Мама Марины держалась, но по ней было видно, что эта женщина в трауре, и ее боль никуда не уйдет, - вспомнила моменты траурной церемонии глава русскоязычного сообщества мам в Торонто Алиса Фульштинская. – Службу вел отец Василий, православный священник, светлый человек и лидер в нашей общине. Гибель Марины объединила людей, мы не оставим расследование убийства без должного внимания.

В гроб Марины положили ее талисман - крестик на цепочке. Фото: предоставлено "КП"

Восьмилетней дочки Марины на похоронах не было. Все дни после убийства мамы с ней работал детский психолог.

- Ей сказали, что сердечко мамы остановилось, - вздыхает Надежда Георгиева. – С 5 сентября она пошла в новую школу, но постоянно держится папы, боится отпустить его руку. Она не подавлена, улыбается, ищет общение на детской площадке. Скучает по собачкам. Но я ей объяснила, что одна старенькая и уснула, и теперь она вместе с мамой на небесах.

Добавим, что следователи надеются добиться пожизненного лишения свободы для иранца. Он и его адвокат произошедшее пока никак не комментируют. Известно только то, что любовник Марины просил судью отпустить его под залог на время следствия, но ему отказали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Канаде жестоко убили россиянку: Мать 8-летней девочки изрезал и бросил умирать иранец

Иранский бойфренд убил 43-летнюю петербурженку в Канаде (подробности)

«Душил, пока в соседней комнате спала ее дочь»: Как и за что в Канаде иранец жестоко убил россиянку

Причиной убийства россиянки в Канаде стала ревность ее любовника (подробности)

Открытый гроб, бывший муж в слезах и море цветов: В Канаде простились с россиянкой, убитой любовником-иранцем

В Канаде похоронили убитую любовником-иранцем россиянку (подробности)