Что скрывается за забором аэропорта в Левашово, где готовят к открытию малый терминал

Аэропорт будет заточен под нужды "Газпрома" и военных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Левашово разрастается бывший военный аэродром. Два года назад Минобороны и ПАО «Газпром» договорились сделать площадку аэродромом совместного базирования и, соответственно, реконструировать его под новые цели.

Сейчас строительное «поле» аэропорта можно мельком разглядеть только с КАД: со стороны Горского шоссе проезжающих встречают густая полоса леса и высокий многокилометровый зеленый забор, прореженный несколькими КПП. Попадающиеся у забора рабочие на все вопросы с улыбкой качают головой – какие могут быть ответы на военном объекте? С кольцевой дороги на ходу видно и самолетную стоянку, и экскаваторы, и несколько новеньких белых зданий. Часть обзора перекрывают огромные кучи песка, трубы, арматура и прочие детали строительного натюрморта. Взлетно-посадочную полосу здесь уже капитально обновили, а к концу года в аэропорту планируют ввести в эксплуатацию малый терминал. Вторую очередь комплекса введут годом позже.

Со стороны Горского шоссе аэродром окружен лесом и высоким забором, на КПП неподалеку дежурят военнослужащие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» начнет работу после ввода в эксплуатацию первоочередных объектов гражданской авиационной и транспортной инфраструктуры, - дополнили spb.kp.ru в управлении информации ПАО «Газпром».

АВТОГРАФЫ УСПЕШНЫХ ПОЛЕТОВ

По задумке архитектурно-строительного бюро «Ингмар», на территории аэродрома будут пассажирские и грузо-пассажирские терминалы, ангары, стоянки для воздушного транспорта, технические здания. А также отдельный съезд-выезд с КАД.

Пока постройки совсем не похожи на компьютерные эскизы. На них – взлетно-посадочная полоса, разрисованная следами от покрышек самолета. Чтобы пассажирам и пилотам при взгляде с высоты были видны «автографы успешности полета». Зеленые оазисы деревьев и хвойных кустарников – живой акцент на северную природу. А еще россыпь полезных мелочей: навесы, комнаты отдыха для водителей, уличные курилки, скамейки и даже стилизованные крышки колодцев.

С КАД большую стройку видно хорошо. Территория уже начинает приобретать очертания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Архитекторы отметили, что вся территория аэропорта будет сделана без ступеней и бордюров. Это и посетителям комфорт, и обслуживающим компаниям экономия при уборке и водоотведении.

Главная деталь – необычное здание аэровокзала, которое выделяется среди всех остальных построек. Предполагается, что он будет пропускать 100 пассажиров в час, хотя способен и на все 200. Здесь собираются обслуживать деловые перелеты, vip-пассажиров. В малом пассажирском терминале будут встречать всего по 25 человек в час и обслуживать летные экипажи деловой авиации внутри страны. Предусмотрят на территории также административно-служебное здание «Газпром авиа» на 300 человек, здания для персонала (пилоты и бортпроводники смогут отдохнуть там перед полетом, подкрепиться и даже пройти оздоровительные мероприятия).

На исходе 2023 года в эксплуатацию введут малый терминал аэропорта. Полностью он заработает в конце 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПУЛКОВСКИЙ КОНКУРЕНТ

Военные самолеты теперь будут соседствовать с гражданскими, но улететь из Левашово в любую точку России или мира, увы, не получится. Новая функция аэродрома – отвечать нуждам «Газпрома», быть полезным представителям Минпромторга и научно-производственному предприятию «Радар ММС». Об этом говорилось в распоряжении правительства РФ еще от 2007 года.

- Он будет использоваться для государственных нужд и в интересах авиапредприятия «Газпром авиа». Выполнение регулярных рейсов из «Левашово» не предполагается», - прокомментировали spb.kp.ru в ПАО «Газпром».

Компания использует самолеты для деловых поездок, для отправления вахтовых работников к месту добычи и переработки углеводородного сырья, авиационных работ. Так что жителям северной части Петербурга, увы, не посчастливилось обзавестись дублером главного городского аэропорта под боком. В Москву, Нижний Новгород, Анталью, Баку и прочие популярные у петербуржцев города придется улетать привычным образом – из Пулково.

Построены несколько зданий и ангаров, реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая приняла первый самолет в конце 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В самом Пулково на вопросы spb.kp.ru о появлении нового авиаколлеги не ответили.

ШУМ НАД КРЫШАМИ

В конце декабря 2022 года аэродром официально открыли, снабдив разрешающим полеты сертификатом – на ВВП приземлился первый многоцелевой Ан-72. С тех пор звуки снижающихся на посадку самолетов стали досаждать местным жителям чуть больше.

Жителей Сертолово, отдаленного от Левашово всего 15 минутами пути на машине, самолеты стали чаще пугать низкими пролетами. Местная жительница по имени Анна рассказала spb.kp.ru о том, что с весны железные птицы зачастили на аэродром.

А такой территорию видят архитекторы. Во главе всего - необычное здание аэровокзала. Фото: ingmar.ru

- Летают и военные, и обычные с виду. Некоторые пролетают совсем низко над домами – выглядит жутко. Иногда сильно разлетаются – каждый час или полчаса, совсем как в Адлере. Иногда никого на небе часами нет – от чего-то, наверно, зависит. Шумят терпимо, но мы уже тут привыкли к громким звукам. Соседи иногда обсуждают это в местных пабликах, но больше из интереса – почему стали так часть летать, - рассказала девушка.

А вот обильный отток людей из самого Левашово, какой был замечен в 2021 году вместе с новостями о скором строительстве, сейчас не наблюдается.