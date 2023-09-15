«Буду искать в соцсетях»: Разведенный Вячеслав Малафеев признался, что готов к новым отношениям

Сердце 44-летнего футболиста все еще свободно. Фото: Юлия СТАЛИНА

Чуть больше недели назад Вячеслав Малафеев ошеломил поклонников новостью. Спустя 12 лет брака футболист официально развелся со своей женой Екатериной. Супруги по этому случаю даже закатили вечеринку, куда пригласили близких друзей. Сейчас новоиспеченный холостяк в поисках новой возлюбленной и сердце его полностью свободно, признался звезда «Зенита» spb.kp.ru на премьере шоу «Новые звезды в Африке».

- Я бы хотел немного отдохнуть от семейной жизни, почувствовать вкус свободы. Буду искать себе девушку в социальных сетях. Я же не могу ходить по улицам и знакомиться. Мне часто пишут женщины, я сейчас нет-нет зайду на страницу, посмотрю профиль, - разоткровенничался Малафеев.

Со второй бывшей женой Малафеев прожил 12 лет. Фото: соцсети

Экс-футболист говорит, с бывшей женой они остались в дружеских отношениях. Вместе с Екатериной сейчас воспитывают общего сына Алекса. Год назад пара уже объявляла о расставании. Они разъехались по разным квартирам сразу после слухов о романе голкипера с Айзой Долматовой, бывшей рэпера Гуфа. Пресса и поклонники заподозрила интрижку между знаменитостями на шоу «Звезды в Африке». Но вскоре сами участники любовного треугольника опровергли эти новости, а позже Малафеевы вновь воссоединились.

Для Малафеева это уже второй брак. В 2001 году он женился на Марине Безбородовой. От нее у футболиста дочь Ксения и сын Максим. Женщина погибла в 2011 году в автомобильной аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Необычный день для нашей семьи»: Жена Вячеслава Малафеева сообщила о разводе с футболистом

Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев развелся с супругой после 12 лет брака (Подробности)

«Голодная» женщина в прошлом: Вячеслав Малафеев вернулся к жене после флирта с бывшей Гуфа

На шоу футболист заигрывал с Айзой Долматовой, а позже его супруга объявила о паузе в отношениях (Подробности)

«Семья отвернусь от меня»: Дочь Малафеева перестала общаться с отцом-футболистом и мачехой

Дочь футболиста Малафеева заявила, что отец и мачеха перестали с ней общаться (Подробности)