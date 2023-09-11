«Необычный день для нашей семьи»: Жена Вячеслава Малафеева сообщила о разводе с футболистом

Жена экс-футболиста «Зенита» Вячеслава Малафеева заявила о разводе. Фото: соцсети

Вот и закончилась история любви экс-футболиста петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева с женой Екатериной. Их связывали 12 лет брака. За этот период в семье происходило немало трудностей. Так, в 2020 году пара переживала нелегкие времена из-за потерянного ребенка. После выкидыша Екатерина впала в депрессию и долго не могла прийти в себя. Пара даже временно жила раздельно.

В 2021 году случился новый скандал. Футболист во время шоу «Звезды в Африке» заигрывал с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Довлатовой. Они на камеру нежно общались и вели беседы на тему секса. Из-за этого Малафеевы вновь несколько недель не жили вместе. Но потом вновь сошлись.

Кроме того, у пары были и проблемы с дочерью бывшего вратаря «Зенита» Ксенией. Девушка в 11 лет попала в психиатрическую клинику из-за анорексии. Потом у нее случались рецидивы, и семье пришлось сменить несколько клиник, чтобы помочь дочери избавиться от недуга. Однако затем появилась еще одна проблема. В 16 лет девушка начала конфликтовать с родителями, так как хотела жить отдельно от них. В итоге она ушла из дома, чтобы жить вместе с парнем.

У пары были сложности с дочерью Малафеева от первого брака. Фото: соцсети

В этом же возрасте ее задержали за наркотики. Семья решила поместить дочь в реабилитационную клинику. Девушка закончила лечение в 2022 году, но даже год спустя не смогла наладить отношения с семьей. В начале 2023 года Ксения рассказывала, что прекратила общение с отцом и мачехой из-за недопонимания.

Кстати, Вячеслав Малафеев еще в 2021 году подавал на развод с Екатериной. Тогда он у себя в соцсетях писал, что нельзя так жить, и на руинах счастье не построишь. Но в итоге пара официально разошлась только в сентябре 2023 года. Причем с размахом, не хуже самой свадьбы. Пара собрала друзей и оформила зону в теме развода, установив баннеры с лучшими моментами из семейной жизни.

- Сегодня очень необычный день для нашей семьи. Мы развелись со Славой. Наша любовь трансформировалась в дружбу. Мы смогли быть честными друг с другом, - рассказала у себя в Instagram* Екатерина 9 сентября.

Женщина отметила, что у них за 12 лет брака получилось создать тепло и любовь, которые теперь живут в детях. Они хотят, чтобы это сохранилось и после развода.

Пара провела в браке 12 лет. Фото: соцсети

- Наша задача теперь через года сохранить все те ценности, которые мы закладывали на протяжении 12 лет в наши отношения. Хочется, чтобы наша история дала возможность другим людям показать, что можно быть настоящими людьми, оставаться ими. Уметь сохранять. Вот мы потратили себя как пара, но сохранили, как родители. Это важно для каждой семьи, - добавила Екатерина.

Напомним, что для Малафеева это уже второй брак. В 2021 году он женился на Марине Безбородовой. От нее у футболиста дочь Ксения и сын Максим. Женщина погибла в 2011 году в автомобильной аварии. Потом Малафеев влюбился в Екатерину Комякову, которая в 2013 году подарила ему сына Алекса.

*социальная сеть Instargam принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.

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