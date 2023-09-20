Плавучий ресторан «Серебряный кит» начали демонтировать в Петербурге

Ресторан начал тонуть в марте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Демонтаж плавучего ресторана «Серебряный кит» стартовал в Петербурге. На данный момент, рабочие приступили к разборке судна. Чтобы облегчить процесс, специалисты сначала принялись разбирать хвост затонувшего дебаркадера. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- После завершения демонтажа, пространство, где находился ресторан, будет передано администрации Северной столицы. В соответствии с планом, работы по демонтажу должны быть завершены в течение месяца, - сообщает издание.

Прокуратура оценила ущерб экологии в 300 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Напомним, судно начало тонуть в конце марта этого года. Причиной процесса стал ледоход: Нева начала таять, а льдины повредили судно, которое в итоге пошло ко дну. Плавучий ресторан пришвартовали напротив парка Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны.

Тогда же делом заинтересовать прокуратура. Надзорное ведомство сочло, что плавучий ресторан портит экологию. Против владельца возбудили уголовное дело, а ущерб оценили в 300 миллионов рублей.

В конце июля решение о демонтаже «Серебряного кита» принял суд. Владельца попросили поднять судно из акватории. Но в итоге дебаркадер будут убирать за счет городского бюджета.