Плавучий ресторан «Серебряный кит» уберут в Петербурге по решению суда

«Серебряного кита» уберут из акватории Невы в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Петербурга решил судьбу плавучего ресторана «Серебряный кит». Напомним, что собственник мечтал открыть заведение в Москве, но, когда там получил отказ от властей, перевез «млекопитающее» в Северную столицу. Однако и тут бизнес не пошел. Пока компания собирала все необходимые бумажки, ресторан накренился и частично затонул. Северо-Западная транспортная прокуратура подала иск, призывающий собственника поднять затонувший объект. Суд его удовлетворил. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Истец просил суд признать незаконным бездействие компании, владеющей рестораном, по непроведению работ, направленных на подъем судна. Обязать устранить нарушения закона путем подъема плавучего объекта. Обязать освободить акваторию. Суд исковые требования удовлетворил, - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы по подъему дебаркадера проводятся под контролем Санкт-Петербургского транспортного прокурора Дениса Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отметим, что ранее прокуратура возбудила уголовное дело против собственника «Серебряного кита» о нарушении правил охраны окружающей среды. Ущерб оценили в 300 млн рублей.

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