Главврачу вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Василеостровский районный суд вынес приговор по громкому делу о гибели 47-летней пациентки Анны Ф. в стенах пластической клинике. Главврачу изменили статью с более строгой на 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и назначил ей наказание в виде 2,5 года ограничения свободы. Но так как смерть пациентки произошла почти три года назад, истек срок давности по делу, хирурга от наказания освободили.

Гражданский иск, к слову, удовлетворили. Подсудимой предстоит выплатить компенсации по 2 млн рублей дочери и сыну погибшей, 1,5 млн рублей – матери, а также все расходы на похороны.

- Маленький сын до сих пор плачет и загадывает желание Деду Морозу, чтобы мама была жива, - передает корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», трагедия произошла в сентябре 2023 года 47-летняя Анна Ф. пришли в клинику за подтяжкой лица, но ее убедили, что ей нужна масштабная операция по липосакции. По данным экспертизы, вмешательство затронуло более 40% тела. После операции у Анны начались осложнения, вызванные тем, что у нее перед вмешательством откачали кровь (чтобы перелить после процедур). Два дня женщина находилась в частной клинике, она жаловались близким на мучительные боли. Только на третьи сутки ее доставили в государственную клинику, но там она умерла спустя два часа.

Экспертиза, которая проводилась в рамках уголовного дела, отметила, что пациентке откачали кровь с нарушением сроков, кроме того, после операции пациентка получала только успокоительное. Вину главврач, которая провела Анна часть операции, категорически отрицала, заявляла, что все было сделано правильно, а пациентка умерла от осложнений, на которые врачи не могли повлиять.

У Анны осталось двое детей. Фото: соцсети.

КОМПЕТЕНТНО

Объясняя причины трагедии, эксперты отметили, что роковую роль сыграл масштаб операции, это привело к тому, что пациентка потеряла слишком много крови и жидкости. В этих условиях организм не справился.

- Действительно, главный риск при объемных операциях - потеря жидкости, - объяснял известный пластический хирург Владимир Плахотин. – Вместе с жиром откачивается лимфа. Обычно откачивается не более 10% от массы тела. Это критическая величина. Чаще не рискуют и откачивают еще меньше. Например, если пациентка весит 60 килограммов, то берется три. Другая опасность – охлаждение тела. Операция длится долго, температура падает ниже 36. Это может привести к спазму мелких сосудов. А они снабжают кислородом ткани, мышцы и мозг. Если это длится часами, то приводит к необратимым нарушениям метаболизма.

Эксперт отметил, что следить за всеми этими параметрами и состоянием пациента – задача анестезиолог. Он может остановить операцию, если клиенту становится хуже.

- В какой-то момент он должен сказать хирургам: стоп, иначе мы теряем пациента. В большинстве смертей после пластических операций виноваты анестезиологи, - говорит Плахотин.

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