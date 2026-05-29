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Общество29 мая 2026 9:14

Дело экс-депутата Малькевича о растрате 37 млн рублей приостановили

Фигурант два месяца не посещал заседания суда, но все равно решение в итоге приняли в его пользу
Регина МАРИНЕЦ
Малькевич вновь не явился на заседание.

Малькевич вновь не явился на заседание.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд приостановил уголовное дело в отношении бывшего депутата Заксобрания Петербурга Александра Малькевича. Информацию подтвердили в Объединенной пресс-службе судов города.

Малькевича обвиняют в растрате 37 млн рублей. Теперь он может отправиться в зону специальной военной операции - подписал контракт с батальоном «Ахмат» еще в начале апреля, но судья два месяца отказывалась его отпускать.

Дело связанно с работой телеканала «Санкт-Петербург», который Малькевич когда-то возглавлял. По версии следствия, в 2020-2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию заключило договоры с частным фондом на информационное сопровождение. Фонд работу не сделал, но предоставил липовые документы. Начальство, зная об обмане, подписало бумаги и перечислило 37,2 млн рублей. Деньги, по версии следствия, обналичили и поделили.

Малькевич пытался уйти на фронт еще во время следствия. В апреле он заключил контракт, но судья не приостанавливала дело - бывший депутат не являлся на заседания.

- В этот раз он снова не пришел. Прокурор возражал из-за этого, но ходатайство командира части в итоге все равно удовлетворили.

Другие фигуранты дела - Елена Никитина, блогер Николай Камнев и замгендиректора телеканала Сергей Сыров - остаются под стражей в Москве. Сергей Кожокар - под домашним арестом. Бывший гендиректор ГАТР Борис Петров находится под запретом определенных действий. Им всем продлили меры пресечения до 29 октября.

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