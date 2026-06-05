«Я даже загордилась»: Светлана Журова призналась, что поверила в дипфейк «Седой ночи» в исполнении Канье Уэста

Светлана Журова призналась, что перепроверяет видео, которые кажутся ей дипфейками. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ИИ настолько плотно вошел в нашу жизнь, что не всем удается сразу отличить, где правда, а где вымысел. Известному видео, в котором Канье Уэст якобы исполняет хит Юрия Шатунова «Седая ночь» перед сотней тысяч зрителей, поверила даже депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Об этом она рассказала на сессии «Цифровой самозванец» на ПМЭФ-2026, которую посети корреспондент «КП-Петербург». Спикеры обсуждали мошенничество в эпоху искусственного интеллекта, дипфейки и как с ними бороться.

- Видео с Канье Уэстом – хороший пример, потому что я даже загордилась в какой-то момент. Реально подумала, что он решил это спеть. Но потом мне все-таки стало интересно, правда это или нет. Поэтому в наших детях нужно воспитывать пытливость ума. Информацию нужно перепроверять. И детей этому стоит учить в школах. Они сейчас не очень читают книжки, к сожалению. Поэтому надо воспитать в них вот это «не верю», просить перепроверять информацию, лезть в энциклопедии.

- Светлана, то есть вы поверили и в те самые снегопады на Дальнем Востоке (которые якобы достигли верхних этажей домов. – Прим.ред.)? – уточнил модератор встречи.

- Я (кивает) начинаю это смотреть, а вдруг правда? Вдруг подавляющее большинство людей верят в это. Но один пойдет смотреть, в каких СМИ это все-таки написали, где это отражено, кто это опубликовал. А другие будут верить своим друзьям, которые переслали им это. И мы сами начинаем вирусить эти фейки, зачастую не проверив, правдивы ли они.

Отдельно спикеры и гости из зала коснулись темы цифровых мошенников. Телеведущая Ольга Скабеева не согласилась с одним из мнений, что государство отстает от технологических уловок аферистов.

- Нельзя так рассуждать, это отступничество. Да, тревожно и страшно за тех, кто еще не всегда может воспринимать критически все сказанное. Надо формировать цифровой иммунитет, в том числе это зависит от нас, от СМИ, я согласна. А про людей старшего поколения – их надо защищать. Нужны прорывные технологии, нам надо обогнать преступников, иначе мы будем им проигрывать.

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