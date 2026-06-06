74 соглашения на 731 млрд рублей: Смольный подвел итоги ПМЭФ-2026 для Петербурга

Петербург подписал соглашений на 731 млрд рублей на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПМЭФ-2026 оказался более чем плодотворным для Петербурга с точки зрения инвестиций в город. На полях форума Смольный заключил 74 соглашения на общую сумму в 731,72 миллиарда рублей. Это третий показатель для Северной столицы за всю историю проведения ПМЭФ. Участие в форуме приняли более 130 государств.

Губернатор Александр Беглов напомнил о самых главных договоренностях, достигнутых в «Экспофоруме» с деловыми партнерами. Во-первых, власти нашли инвестора для строительства второго зоопарка. Он займет 85 гектаров возле Юнтолово на Камышовой улице, рядом с которой вскоре построят станцию метро «Богатырская». В новый зверинец планируют перевести крупных животных (ждем слонов из Лаоса!). Также там откроют научный центр для экологов и других ученых. На все про все еще много времени – до 2035 года.

Во-вторых, удалось привлечь инвестиции в преображение «Крестов». На ПМЭФ-2026 представили логотип и макет бывшего СИЗО, которое собираются к 2030 году превратить в общественное пространство с гостиницами, ресторанами и арт-пространствами. Кроме того, на форуме нашли первых резидентов «Крестов», в частности, отельный бизнес.

В-третьих, много внимание Смольный уделил развитию транспортной инфраструктуры. С компанией-подрядчиком, которая строит Большой Смоленский мост и начинает возводить переправу на ШМСД, заключили соглашение о разработке проекта по строительству Ново-Адмиралтейского моста. Напомним, он расположится от ледокола «Красин» до Пряжки.

А что промышленность? С планами по ней тоже полный порядок, вложено 170 млрд рублей. Перечисляем: построят новый фармацевтический завод, индустриальный парк для пищевой промышленности, а территорию «ЛОМО» при помощи концерна «Калашников» ждет модернизация производства оптики, электроники и приборостроения. Не забыли и про науку, обещают при участии Минобороны создать многофункциональный инженерный кампус в Кронштадте. Благодаря центру «Сириус» в Петербурге появится на свет Национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий.

Для горожан жизнь тоже обещает быть удобнее: с одним из крупных банков Смольный договорился о трансформации социальной отрасли: по биометрии скоро можно будет ездить в любом транспорте Северной столицы.

СКАЗАНО

Губернатор Александр Беглов:

- Этот ПМЭФ стал для Петербурга одним из самых результативных. Вместе с надежными партнерами город сделал важный шаг к успешной реализации программы «10 приоритетов развития» и новых национальных проектов. Доложил об этом президенту России.

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