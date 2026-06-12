Людмилу Чурсину похоронили в Сестрорецке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на Сестрорецком кладбище похоронили народную артистку СССР Людмилу Чурсину. Как передает корреспондент «КП-Петербург», проститься с артисткой на погост приехали около ста человек.

Несмотря на звания и почтенный возраст Людмила Чурсина не прекращала трудиться в театре Российской армии и в 84 года готовилась снова выйти на сцену. Директор Центрального театра Российской армии Милена Авимская рассказала, что Людмила Чурсина всегда привозила коллегам из поездок в Петербург местные шоколадки.

Актрису провожал почетный караул. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Зрители в наш театр приходили, чтобы увидеть Людмилу Алексеевну. По несколько раз смотрели ее спектакли, - рассказала она. - Удивительно то, что пришла Людмила Алексеевна в 1984-м году на роль Настасьи Филипповны. А несколько месяцев назад, мы приступили к репетиции новой постановки «Идиота», в которой Людмила Алексеевна начала репетировать роль Настасьи Филипповны, но уже взрослой. Людмила Алексеевна с большим удовольствием репетировала эту новую роль. Она была очень светлым, честным и чистым человеком. И в то же время мужественным человеком, она ездила в Афганистан, в Чернобыль. Когда началась специальная военная операция, одной из первых обратилась к нашим ребятам со словам поддержки. Записывала ролики, которые показывали бойцам.

С Петербургом Чурсину связывали семейные узы. Несколько лет назад в Северной столице у нее умерла сестра. Актриса взяла опеку над племянником и его дочерями. Чурсина переехала в Петербург, а в столицу приезжала на спектакли и съемки.

Среди них были коллеги и близкие. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ее коллега Николай Буров у гроба вспомнил трогательный эпизод, когда проявился характер Чурсиной.

- Я тогда был молодым артистом. Так вышло, что меня срочно вводили в спектакль. Мы летели в самолете и репетировали. Все прошло отлично, после спектакля, все несли ей цветы. Она принесла эту охапку в гримерку и вывалила на меня, потому что считала, что я был героем спектакля, - вспомнил Буров. - Она была замечательным партнером и театральным и телевизионным, она была удивительным собеседником на кухне на даче, когда придумывала что-то новое, - сказал Николай Буров. – Господь либо ничего не дает, либо дает щедро, много в одни руки. Сказать, что она всю жизнь была счастлива, значит, соврать. У нее были разные периоды. В самые трудные и самые тяжелые - она выходила из них с честью.

Проститься с Людмилой Чурсиной пришли сотни человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Простился с близким человеком и племянник Людмилы Чурсиной Алексей Рымарев, который рассказал, что актриса чувствовала приближение смерти.

- Она не боялась смерти. Полгода назад мы ехали в клинику. Тетя посмотрела в окно и сказала: «Если это и последняя осень в моей жизни, по крайней мере, она очень красивая». Тогда я думал, что она ошибается, но она не ошиблась, - рассказал о запоминающихся словах Чурсиной родственник.

Племянник актрисы рассказал о ее последних словах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После того, как все простились с актрисой, почетный караул дал залп и гроб с телом опустили в могилу. Людмилу Чурсину похоронили рядом с любимой сестрой.

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