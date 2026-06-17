«Белый бал» состоялся в Петербурге 17 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург погодой не удивил: хмурое небо, мелкий дождь, серый июньский день. Но внутри Центра современного искусства имени Сергея Курехина было светло, ярко и по-настоящему тепло. Здесь собрались те, кто весь год был в центре внимания – герои публикаций «Комсомолки», люди, чьи истории знал и обсуждал весь город. А гостей вечера приветствовал… искусственный интеллект по имени ИИгорь. Он зачитывал профили номинантов и помогал ведущим. Что, впрочем, неудивительно: «Комсомолка» со значительным отрывом занимает первое место среди СМИ в рейтинге источников нейросетей. Так что, как ни крути, с искусственным интеллектом приходится дружить. Вот и получилось, что «Белый бал» давно перестал быть просто светским мероприятием – это вечер, где встречаются прошлое и будущее, традиции и новые имена.

Открыла мероприятие генеральный директор и главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– В 12 раз мы подводим итоги премии "Медиа персона года" и неспроста именно в Центре именно Курёхина, потому что это центр новаторства и новых идей. Наши медиаперсоны, они именно такие люди, они вдохновляют, двигают нас вперёд, дарят нам позитив, а иногда и негатив, но за это мы и любим всех героев наших публикаций, - открыла мероприятие генеральный директор и главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

В этом году номинантов на премию «Медиаперсона года» было 12. В их числе оказались совершенно разные люди, которых объединяло одно: о них в последний год много писала «Комсомолка» и другие издания. Археолог, нашедший золото скифов Александр Бутягин, живой символ ленинградского рока Олег Гаркуша – бессменный фронтмен группы «АукцЫон», актер и просто харизматичный артист.

Одним из самых трогательных моментов стало появление семьи Марии Макаренко и Юрия Филиппова. Их дочери-четверняшки, родившиеся 2 апреля, – уникальный случай, один на 15,5 миллиона родов. Не менее сильной была история о петербурженках Анне Кабашовой, Ольге Артемьевой и Екатерине Безгубовой. Они стали «Ангелами под прикрытием», когда натянули куртку, как батут, и поймали полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна 10-го этажа.

Истории, опубликованные в «Комсомолке», собрали миллионы просмотров и тронули сердца людей.

Отдельные овации достались героиням, которые доказывают, что возраст лишь цифра: Ольга Богачева, 71-летняя учительница географии, танцующая хип-хоп на Невском, и Ирина Михайловна, ставшая «самым милым дворником России». Их истории, опубликованные в «Комсомолке», собрали миллионы просмотров и тронули сердца людей по всей стране.

Спортивный дух вечера поддержал фитнес-тренер и участник шоу «Титаны» Олег Виллард, а самой необычной номинацией стала «Двое на Эльбрусе, считая собаку». Гости праздника почтили память и отдали дань уважения «Стражам неба» – военнослужащим 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, которые каждый день защищают небо Петербурга. Заслуженную награду получила команда аэропорта Пулково. Еще одной героиней стала Ольга Филиппова – доктор медицинских наук, пластический хирург, оперирующая пациентов со всего мира. Отметили конструктора Алексея Гарагашьяна, создателя вездеходов и боевого пикапа «Фарис». Настоящим украшением вечера стала Наталья Андрейчук, победительница конкурсов красоты «Миссис Земной шар» и основатель студии дизайна.

Самой необычной номинацией стала «Двое на Эльбрусе, считая собаку». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Есть средства массовой информации, которые живут за счёт тиражирования негатива, есть те, которые сухо освещают даже самые интересные информационные поводы. И совсем немного тех, кто хорошие новости умеет хорошо и качественно подавать. Это и есть "Комсомольская правда", – добавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В завершение для гостей выступил заслуженный артист России Сергей Рогожин, а после официальной части всех ждал фуршет, фотозоны и розыгрыш призов в атриуме.

В завершение для гостей выступил заслуженный артист России Сергей Рогожин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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