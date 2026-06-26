Миллион рублей собрали за три дня на лечение петербурженки, которую бывший облил кислотой

Петербурженка стала жертвой беземного бывшего возлюбленного. Фото: личная страница девушки

В Петербурге организовали сбор средств для помощи девушке, ставшей жертвой нападения бывшего возлюбленного. Анастасия получила серьезные травмы после того, как экс-бойфренд облил ее кислотой. Девушка получила 32 процента ожогов и потеряла левый глаз. За три дня неравнодушные собрали на лечение Насти более миллиона рублей.

После нападения девушка долгое время не выходила на связь. Однако 22 июня она пришла в себя. В этот же день в социальных сетях был запущен сбор средств для ее лечения. За первые двое суток удалось собрать 734 тысячи рублей. Через три дня на счету пострадавшей Насти было уже 1 322 262 рубля. Сбором денег занимаются близкие девушки.

- Вчера виделся с лечащим врачом Насти. Не могу вдаваться в подробности, скажу только, что дело хуже, чем я думал. Действительно - хуже. Это Настя в разговорах бодрится и складывается ощущение, что она идет на поправку. На самом деле, она делает в этом направлении только первые шаги. Предстоят еще операции, переливания крови и не только, - рассказал близкий друг девушки.

По словам близких, Настю выпишут из больницы не раньше, чем через месяц, а на восстановление уйдет ни один год и внушительная сумма - около 30 миллионов рублей. И это только для того, чтобы восстановить девушке глаз, а точнее – поставить протез.

Напомним, на данный момент бывший девушки находится в следственном изоляторе. Правоохранители занимаются расследованием дела.

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