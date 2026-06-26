«Мама ахнула»: Александр Бастрыкин рассказал о своих первых подработках и вырученных деньгах

Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ-2026 рассказал, кем работал в юности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о своих первых подработках. Тема возникла в ходе дискуссии на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026), где глава СК прочитал лекцию о подростковой преступности. Отвечая на вопрос о детской занятости Бастрыкин вспомнил, что начинал свой трудовой путь с должности грузчика в колхозе.

- Я первый раз подзаработал в 15 лет. Приехал к бабушке в Псковскую область, там вся моя родня. Пошел в колхоз грузчиком. Грузил бидоны с молоком. Не помню, сколько заработал, но мама была удивлена, - вспомнил Александр Бастрыкин. - Постарше стал, почти все на курсе были дворниками. И я был дворником, зарплата 60 рублей и комната в коммуналке.

После этого будущий глава Следственного комитета работал инкассатором в банке.

- Тебе наган дают и ты катаешься, я инкассатором зарабатывал больше, чем потом в милиции, -отметил Бастрыкин. – А потом в стройотряд поехал в Мурманскую область. Заработал 850 рублей. Это сейчас 850 тысяч! Мама ахнула. Второй раз поехал – получил 1500 рублей за два месяца.

Ранее Александр Бастрыкин рассуждал о росте числа преступлений, совершенных подростками, и отметил новую практику по привлечению к ответственности директоров школ, которые скрывают факты буллинга и травли. Также председатель СКР поддержал идею введения уголовной ответственности для родителей малолетних преступников.

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