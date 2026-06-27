«Стыдно и неприятно»: Пережившая выстрел в лицо блогер из Петербурга заявила о домогательствах со стороны сына главного ортопеда РСФСР

По словам Дарьи, дело возбудили лишь спустя шесть лет. Фото: соцсети Дарьи Мухиной

В Петербурге разгорелся громкий скандал вокруг частной клиники остеопатии, которую возглавляет потомок медицинской династии. По словам блогерши и активистки Дарьи Мухиной, шесть лет назад она стала жертвой домогательств со стороны врача-остеопата Владимира Андрианова-младшего - сына бывшего главного детского ортопеда РСФСР. В июне 2026 года 50-летний медик был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении другой несовершеннолетней пациентки – 13-летней девочки. В СМИ сообщалось, что на поведение медика ранее жаловалась и другая пациентка, которой было 17 лет.

Дарья Мухина стала известна широкой публике после трагедии 2020 года. Тогда 18-летняя девушка пережила покушение со стороны бывшего возлюбленного: мужчина выстрелил ей в лицо из карабина. Пуля прошла сквозь глаз, пробила череп и остановилась в трех миллиметрах от мозга. Дарья потеряла глаз, но выжила. После этого она стала блогером и активной защитницей женщин, переживших домашнее насилие.

Теперь Мухина выступила с новым тревожным заявлением. В своих социальных сетях она рассказала, что столкнулась с домогательствами со стороны врача - Андрианова-младшего - как раз в 17 лет.

- Дело возбудили спустя шесть лет, а 17-летняя девочка, которой отказали в возбуждении – я. Стыдно, нервно и неприятно, - поделилась Дарья в своем телеграм-канале и пообещала позже рассказать подробнее о пережитом насилии.

По данным следствия, преступления в отношении 13-летней девочки совершались на рабочем месте мужчины - в частной клинике на улице Победы в Московском районе Петербурга. С декабря 2023 по август 2024 года Андрианов-младший неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней пациентки.

- Подросток рассказала, что врач грубо трогал в интимных местах под видом лечения. Сам он вину не признает, - сообщал источник «КП-Петербург». Мужчину отправили в СИЗО до 15 августа. Следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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