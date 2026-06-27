Алое небо и жар-птица на удачу: Праздник выпускников завершился пиротехническим шоу и проходом брига «Россия» по Неве

Бриг "Россия" прошел под салют по Неве в финале "Алых парусов". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бриг Россия прошел по Неве в ночь на 28 июня в завершении «Алых парусов». Выпускники штурмовал набережные Петербурга еще за два часа до того, как корабль выдвинулся в акваторию. В это время на Дворцовой площади водили хороводы, слэмились, обнимались и даже ели те самые сосиски в тесте из школьных столовых – и все под хиты Елки, Вани Дмитриенко и Юлианны Карауловой.

Поток выпускной "реки", текущий с Дворцовой на набережную. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финал "Алых парусов": проход брига "Россия" по Неве и фантастический салют

В ожидании появления брига вчерашние школьники занимали самые высокие точки (кто-то пытался залезть на фонари, столбы и эркеры на фасадах зданий). Кавалеры брали дам себе на плечи. За порядком пристально наблюдали силовики. Вокруг царила дружественная атмосфера: среди гостей праздника были выпускники из 35 дружественных стран мира, а также ребята из 35 регионов России, в том числе с новых территорий.

На набережных было не протиснуться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока Елка пела со сцены «Не отдавай свою свободу, все зависит от нас самих» и желала парням и девчонкам оставлять место в своем сердце для чуда.

Скалолазам было чуть проще смотреть за шоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Неве развели мосты, и все затаили дыхание, чтобы загадать желание – это старая традиция «Алых парусов». Включились яркие прожекторы – и вот он, показался главный символ романтики, надежд и любой мечты.

Тысячи камер снимали проход брига. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грандиозный бриг стартовал у Зимней канавки, дошел до Троицкого моста и поприветствовал всех гостей праздника, а потом медленно прошел вдоль Дворцовой набережной.

Небо - алое. На счастье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники из разных уголков мира смотрели за грандиозным шоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Привлекала внимание и огромная механическая жар-птицу, которую сбирали более полугода. Дети верят, что она обязательно принесет им удачу во взрослой жизни.

Селфи на память. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фейерверк и салют было видно из разных районов города: ярко, шумно. Описывать это масштабное пиротехническое шоу попросту бесполезно. В какой-то момент само небо стало желтым, а следом – алым. Лучше один раз увидеть и запомнить на всю жизнь!

Загляденье и точка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Идти домой или гулять до утра – выбор каждого, но у станций метро в ночной час пик опять образовались огромнейшие пробки. Зато весь общественный транспорт в Северной столице работает круглосуточно в праздник.

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