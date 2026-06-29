«Для входа нужны двое»: Как устроено хранилище в банке в Петербурге, откуда вынесли золотые монеты на 2 млрд рублей

Трем банкиршам, укравшим 2 млрд рублей, грозит до 30 лет колонии. Фото: ВКонтакте / объединенная пресс-служба судов СПб

Неделя прошла с момента, как в хранилище одного из крупных банков в Петербурге заметили отсутствие почти 10 тысяч монет. Хоть они и были номиналом по 50, 100 и 200 рублей, но сделаны из чистого золота и в сумме стоят под 2 млрд рублей! Схему провернули три банкирши, вчерашние провинциалки. Начальница отделения Анна Андрейченко* (все имена изменены. – Прим.ред.) подговорила двух менеджеров по работе с клиентами – Марину Полежаеву и Дарью Елькину. Но как именно они это провернули и на что пошли деньги – загадка, следствие молчит, т.к. в деле могут быть и другие воришки.

Два замка, личный код и камеры

Впрочем, «КП-Петербург» все равно выяснила, как именно устроено банковское хранилище. Да почти так же, как в голливудских фильмах. Это надежно защищенное помещение, с массивными стенами, обставленное решетками и запертое тяжеленной дверью со сложным замком. Вокруг – камеры. Доступ строго ограничен.

- Чтобы открыть хранилище, нужно два ключа, - поделился на правах анонимности с «КП-Петербург» шеф отделения одного из крупных российских банков. – Один комплект хранится у руководителя офиса (в нашем случае – у Андрейченко. – Прим.ред.) или его зама, а второй – у должностного лица, к которому перешла очередь по журналу учета – например, это может быть менеджер. На двери есть верхний и нижний замок, она открывается только в присутствии этих двух ответственных лиц. Далее личным кодом снимается сигнализация, чтобы снять «охрану» с помещения. Без сговора провернуть такую кражу – нереально, поэтому начальница и привлекла подчиненных.

Андрейченко владела тремя иномарками, много путешествовала и жила на широкую ногу. Фото: личная страница ВКонтакте

Абсолютно везде расставлены камеры. Однако охрана, говорит наш спикер, не могла бы распознать, рядовой это визит по просьбе клиента или банкирши втихую обчищают «сейф». Надо спрашивать с ревизоров.

- Есть ежегодные и ежеквартальные проверки хранилища, - объясняет начальник отделения банка. – Значит, они выносили монеты в течение двух-трех месяцев, когда ревизия как раз не проводилась. Это где-то 160 кг монет, которые вполне реально потом на своем рабочем месте под столом убрать себе в сумку.

Но загадкой остается, почему дамы позволили себя поймать и тихо-спокойно дожидались проверки. Ведь все их шаги есть в журналах учета, на архивных видео с камер. Возможно, их сдали свои же подкупленные ревизоры.

- Ревизоры - это такие же сотрудники банка. Поэтому они изначально вполне могли быть в сговоре, - предполагает эксперт.

Полежаева (слева) и Елькина (справа) нужны были Андрейченко для доступа в хранилище. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

Интересно и то, что это было явно не обычное отделение банка. В рядовом хранится дай бог по 10 таких монет.

- Офис точно был специализированный, заточенный на продажу монет, и работающий допоздна. Наверняка в центре Петербурга. Расчет на то, что в него могут приехать и состоятельные клиенты, и зайти рядовые туристы, чтобы купить монету на память, - добавляет эксперт.

«Могли найти черного дилера»

Официально сообщалось, что украденные монеты так и не нашли. Как выяснила «КП-Петербург», часть из них Андрейченко перепродала в другие отделения банков. Как правило, для этого нужен паспорт и чтобы монета была в идеальном состоянии. Сколько золота удалось разменять на наличку – непонятно. Но сделать это было несложно.

Таких "Победоносцев" номиналом в 200 рублей вынесли аж 4137 штук. Фото: Банк России

- Монеты «Победоносец» - самый просто способ вложить деньги в золото и потом продать его, - рассказал «КП-Петербург» финансовый аналитик и инвестор Андрей Чаплюк. – Это те же деньги, но выполненные в виде драгоценных монет. Они ликвидные и имеют номинал, их можно сдать не только в банк, но и в комиссионку, продать своему другу Васе или специализированным сайтам. Наконец, купить на них хлеба в магазине, если не дружите с головой. Плюс их намного проще вывозить, потому что это обычные деньги. Вместе с тем, «Победоносец» интересен тем, что он максимально приближен к стоимости золота, из которого сделан. Их даже за границей принимают. Но здесь такой объем… С трудом представляю, что они отдали все в банки. Наверняка нашли себе черного дилера. Тогда отследить «транзакции» будет трудно. С другой стороны, на рынке инвестиционных монет сейчас нет большого предложения. Если их кто-то скупил тысячами, он возьмет паузу, но постепенно все равно будет распродавать их и попадется следствию.

Монеты действительно не нашли. Среди обнаруженных ценностей – лишь сумка с несколькими миллионами рублей, которые Андрейченко отдала Елькиной «за помощь». Та в ответ поступила как Буратино – закопала сокровище.

- Эти деньги мне не нужны. Я испугалась, поэтому их спрятала их, - заявляла менеджер на суде.

Елькина, как и ее коллега Полежаева сейчас под домашним арестом. Анна Андрейченко, руководитель схемы, единственная, кто сидит в СИЗО, ее продолжают допрашивать. Всей троице грозит в общей сложности до 30 лет колонии. «КП-Петербург» будет следить за развитием событий.

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