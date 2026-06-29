«Стараемся, чтобы каждый талант получил минуту славы»: Ирина Потехина рассказала о рекордных итогах ЕГЭ в Петербурге

Ирина Потехина рассказала, что Петербург поставил рекорд по стобалльникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Умники и умницы

Вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая образование в Северной столице, в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) ответила на вопросы аудитории «Комсомолки». В Петербурге в этом году зафиксирован феноменальный рост числа выпускников, получивших на ЕГЭ сто баллов. Уже сейчас в городе их 814 человек, что на треть больше предыдущего рекорда. По словам Ирины Потехиной, цифра не окончательная и в системе образования ждут, что она вырастет.

- Стобалльников будет больше, ведь еще около 10 тысяч детей пойдут сдавать ЕГЭ в резервные дни, - объяснила вице-губернатор. - В основном это выпускники прошлых лет, студенты колледжей, которые решили поступать в вуз и им нужно предъявить результаты ЕГЭ. Также есть дети, которые хотят улучшить результаты и переписать экзамен. Таких ребят почти четверть от числа, написавших экзамен.

Девять выпускников в Петербурге сдали ЕГЭ на 300 баллов, притом что больше двух в городе не было никогда. Еще 80 ребят получили по 200 баллов. Предыдущий рекорд - 45. Такие цифры - закономерный результат работы, которая ведется последние годы.

- Мы - единственный регион в стране, где больше половины детей выбирает профильную математику, то есть более сложный экзамен, - говорит Ирина Потехина. - Мы над этим работаем с 2020 года, ориентируем всю нашу школьную систему на естественно-научные предметы. Прежде всего потому, что Петербург - научный и промышленный город, который находится на острие программы технологического лидерства.

Петербург улучшает результаты ЕГЭ год за годом. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Половина выбирает колледж

Петербургские школьники показывают впечатляющие результаты не только на ЕГЭ. Растет число ребят, которые после девятого класса отправляются в колледжи, чтобы получить рабочую специальность. По данным Ирины Потехиной, в прошлом году после девятого класса в систему среднего специального образования ушли 49 процентов выпускников. При этом система колледжей Петербурга синхронизирована с промышленностью - дети учатся не на пресловутых юристов и экономистов, а на профессии, которые нужны на предприятиях города.

- Много лет заказчиком для системы СПО выступали родители. Родитель хочет, чтобы ребенок стал юристом, и колледжи открывают такие группы. Несколько лет назад мы вернулись к логике, когда заказчиком выступает работодатель, - рассказала Ирина Потехина. - Сформировать заказ образованию от промышленности - непростая задача. Нам нужно подготовить детей так, чтобы они были востребованы на рынке труда. Мы много усилий прикладываем к тому, чтобы не было структурной безработицы. Несколько лет назад мы синхронизировали возможности колледжей и потребности предприятий. Создали цифровую платформу, куда загрузили все бюджетные места в разрезе профессий, а промышленный блок загрузил свой спрос на специалистов. По некоторым профессиям разница была в три-четыре раза - промышленные профессии были в дефиците. И мы каждый год добавляли бюджетные места на востребованные специальности, чтобы убрать этот дисбаланс.

Добиться такого результата помогает в том числе эксперимент, который реализуют в Петербурге. Выпускнику девятого класса достаточно сдать два предмета основного госэкзамена, чтобы бесплатно поступить в колледж на одну из востребованных специальностей. Ирина Потехина рассказала, что эксперимент начался с письма президенту от мамы петербургского школьника.

- Она написала: «У меня замечательный ребенок, но мы никогда не сдадим русский язык, а он мечтает стать сварщиком», - рассказала вице-губернатор. - Это было несколько лет назад. Мы помогли этому мальчику подтянуть русский язык. Теперь парень учится в колледже на станочника, и он лидер в своей группе. Мы стараемся, чтобы в каждой школе была хорошо оснащенная мастерская. Стараемся, чтобы не только дети, которые делают академические успехи, но и те, кто показывает ремесленные таланты, получали свою минуту славы и возможность для реализации.

Профессия - к выпускному

Еще один предмет для гордости - это проект «Моя первая профессия», который дает возможность школьникам бесплатно получить профессию, не отрываясь от учебы в школе. По словам Ирины Потехиной, наибольшей популярностью пользуется специальность «младшая медицинская сестра».

- В городе 170 школ имеют лаборатории для обучения детей первой профессии, - отмечает вице-губернатор. - Каждая школа могла выиграть такую лабораторию. Для этого нужно иметь индустриального партнера - вуз или предприятие - и разработать проект. Показать, кого школа планирует готовить на базе лаборатории. Стоимость такого оборудования от 10 до 20 млн рублей. На этой почве у наших школ возникает дружба с вузами, потому что такого оборудования нет нигде в городе. Например, студенты ветакадемии приходят в школы и вместе с учениками пишут курсовые и дипломные работы. Это полезно всем, так как помогает ребенку увидеть не только теорию, но и свой реальный вклад в научные работы.

Ирина Потехина отмечает интересную тенденцию: педагоги-репетиторы начали возвращаться в школы. Конкурировать с современными школами частным преподавателям стало сложнее.

- Когда мы начали бурное строительство новых школ, у нас был прогноз, что нам понадобится 10 тысяч дополнительных педагогов, в реальности оказалось, что требуется 17 тысяч. Но мы эту задачу решили. За счет учителей, которые переезжают в наш город, за счет нашего вуза и колледжа, которые готовят для нас кадры. Есть школы, где из 60 педагогов 10 - это выпускники этой школы. Мы такими кадрами гордимся, - заключает Ирина Потехина.

Кстати

«Алые паруса» повторить не удастся

В минувшие выходные в Петербурге отгремели «Алые паруса». По словам Ирины Потехиной, в этом году удалось провести масштабное мероприятие без происшествий.

"Алые паруса" прошли грандиозно и без происшествий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы каждый раз переживаем, потому что когда собирается такое количество детей в одном месте, ты на иголках. В этом году все прошло замечательно, все счастливы, все под большим впечатлением. В этом году у нас были ребята из пятнадцати стран и половины регионов страны, - сказала вице-губернатор.

По мнению Ирины Потехиной, повторить подобное мероприятие будет невозможно, потому что в Петербурге сошлись несколько обстоятельств, которые помогают каждый год создавать праздник для выпускников.

- Чтобы повторить такой праздник, нужен Петербург со всеми его красотами, Невой, разводными мостами. Нужны энтузиасты, ведь «Алые паруса» делаются на внебюджетные деньги. Город обеспечивает безопасность, перекрытие дорог, но сам праздник нам каждый год дарит партнер. Думаю, этих двух причин достаточно для понимания, почему в мире нет ничего подобного, - отметила Потехина.

Сказано!

«Нужно учить детей мыслить глубже»

Вице-губернатор Ирина Потехина согласна с тем, что подросткам нужно ограничивать доступ к гаджетам и соцсетям:

- Наблюдала такую картину. На горнолыжном подъемнике передо мной девочка одиннадцати лет жалуется маме: «Зачем ты меня сюда притащила?» Вокруг солнце, воздух, а ей скучно. Мама говорит: «Так ты дома за планшет сядешь». Это типичная картинка, когда ребенок подсел на красивые картинки в Интернете и его не очень цепляет реальная жизнь. Есть такой термин применительно к соцсетям - «серфинг», когда ты скользишь по волнам и не погружаешься в суть. Если мы не научим детей чувствовать и мыслить глубже, то мы их потеряем. Нужна комбинация из ограничений и возможностей. Ребенку нужно давать возможность что-то делать руками, должна быть физическая активность, чтобы не оставалось времени зависать в социальных сетях и гаджетах.

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