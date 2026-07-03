«Кресты» закроют на реконструкцию под отели и рестораны в сентябре 2026 года

"Крестам" исполнилось 134 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кресты» закроют на реконструкцию под отели и рестораны уже в этом сентябре. Об этом сообщил собственник объекта в своих соцсетях. Напомним, бывший СИЗО хотят переделать под современное общественное пространство с двумя гостиницами на 4 и 5 звезд (в корпусах с одиночными камерами), ресторанами, кафе и даже фитнес-клубом с бассейном – все для притяжения туристов и жителей города.

- У «Крестов» появилось будущее. Бывший следственный изолятор станет территорией культуры, творчества, гастрономии и образования, - сообщили в пресс-службе группы компаний «КВС». - Уже в сентябре комплекс закроет свои двери, чтобы начать подготовку к главному этапу – редевелопменту.

Проект реконструкции представили на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что на масштабную трансформацию легендарного СИЗО может потребоваться больше 10 миллиардов рублей (выкуплен комплекс был за 1,136 миллиарда. – Прим.ред.), работы должны завершиться к 2030 году. Комплекс уже прошел все необходимые исследования и экспертизы и получил статус объекта культурного наследия - реконструкция должна проводиться с учетом сохранением всех охраняемых государством объектов.

Напомним, на ПМЭФ-2026 Смольный подписал соглашение о намерениях по приспособлению «Крестов» для современного использования и показал, как будет выглядеть преображенное пространство: детские качели под окнами «одиночек», многоуровневая парковка, новый причал – «это будет приличный кластер», прокомментировал проект председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

До закрытия тюремного комплекса у всех желающих есть возможность посетить его стены. С весны там начали проводить экскурсии.

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