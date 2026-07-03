Жители СНТ, где убили 12-летнюю девочку, сообщили о задержании подозреваемого. Фото: скриншот видео от СК России

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе Ленобласти. Об этом «КП-Петербург» рассказала мать местного жителя Алексея (имя изменено. – Прим.ред.), к которому появились вопросы у полиции и СКР. По словам женщины, она узнала о том, что в округе пропала школьница, когда к ней в ночь с 2 на 3 июля постучались полицейские с кинологами.

- В третьем часу ночи у нас затявкала собака, разбудила нас, - вспоминает мать Алексея в разговоре с «КП-Петербург». – Оказалось, пришли полицейские, говорят: «Следы ведут на ваш участок». А Леша дома спал. Я ответила, что к нам никто не мог пройти на участок, ведь у нас две собаки, которые подняли бы всех на уши. Но они (силовики) остановились у нас – и все, мол, следы дальше теряются. Лешка проснулся и побежал вместе с полицией и всеми волонтерами искать девочку.

12-летняя девочка из СНТ в Ленобласти попала на камеры видеонаблюдения до момента убийства Видео: vk.com/zahozhye2

К полудню 3 июля Алексея задержали, когда он был в местном продуктовом магазине.

- Тело девочки без одежды и с ранениями нашли в поле у лесополосы, и тогда пришли за Лешей. Без всяких вопросов задержали, ничего не объяснили. Мне рассказали о задержании соседи, потому что я не могла найти сына. Если его подозревают, тогда почему у нас дома до сих пор не прошли обыски? - недоумевает женщина.

Девочка отдыхала в садоводстве с родителями. Ее семья - благополучная. Фото: "ЛизаАлерт"

Напомним, девочка пропала днем в четверг, 2 июля. Она сказала родителям, что пойдет собрать лисички на знакомую опушку. Вышла из своего СНТ «Захожье-5» (там у ее семьи дача) и двинулась вдоль других номерных садоводств «Захожье» до места входа в лес. Оттуда она отзвонилась родителям, что с ней все хорошо. Ее обратный путь до дома попал на камеры видеонаблюдения: школьница в ярком желтом дождевике (в тот день местами шел ливень) шла мимо дачных домиков в районе 17-18 часов вечера.

- Судя по камерам, девочка спокойно шла по территории «Захожье -3», вышла за ворота в сторону «Захожья-5». И все, больше ее не видели, - рассказала «КП-Петербург» одна из местных активисток. – Соседки, кто видел записи с камер, сказали, что девочка немножко пошатывалась. Наверное, подустала. Неуверенная такая походка у нее была…

Местные, с которыми поговорила «КП-Петербург», делятся, что задержанный мужчина - Алексей - в последнее время нигде не работал. Сам он из Никольского (город неподалеку), живет с женой и маленькой дочкой детсадовского возраста. В СНТ приезжал в гости к матери. Люди уверяют, что он не может быть убийцей.

Родственники задержанного Алексея сказали, что у него есть алиби - 2 июля он строил детский домик у соседей. Фото: предоставлено "КП"

- Максимум может подраться или похулиганить, - утверждают знакомые семьи. – В день, когда девочка пропала, Леша строил детский домик у соседей. С ним работали нанятые рабочие-мигранты. Они должны были его видеть, сами живут в вагончике прямо у дороги напротив тех полей, где нашли тело девочки. Пусть проверяют иностранцев, они здесь все лето живут на время работ!

Кроме того, в группах соседских садоводств появилась информация, что там недавно видели подозрительного мужчину на черной машине, который общался с детьми. Правда это или нет – неизвестно. Сейчас оперативники просят помочь автомобилистов записями с видеорегистраторов.

Камера зафиксировала, как девочка выходит из леса с грибами и идет домой в районе 17-18 часов. Фото: vk.com/zahozhye2

- Если кто-то проезжал в районе озера в конце асфальтированной дороги от СНТ «Захожье-5», до СНТ «Захожье- 2», 02.07.2026 г. с 17:00 до 20:00 и видел какие-то автомобили, стоящие вдоль дороги в районе озера, или может предоставить видео с видеорегистраторов автомобиля, просьба связаться со следователем по этому номеру телефона +7 952 266-92-44, - сообщил председатель правления СНТ «Захожье-5».

Видео с места убийства 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти Видео: Следком

По факту убийства несовершеннолетней возбудили уголовное дело. Глава СКР поставил его на личный контроль. Криминалисты исследовали место происшествия. Виновному в страшном преступлении грозит пожизненное лишение свободы.

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