«Вырваны вековые дубы и липы, всего более 200 утрат»: В Павловском парке рассказали о катастрофических последствиях урагана

Таких разрушений в Павловске не помнят за последние 30 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

После мощнейшего урагана, который буквально растоптал Петербург и Ленобласть 11 июля, в государственном музее-заповеднике «Павловск» объявили о закрытии для устранения последствий. Выяснилось, что урон, который нанес ураган заповеднику, просто катастрофический: ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья – всего выявлено уже более 200 утрат, сообщили в официальном канале ГМЗ.

- К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы - среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие старательно спасали два года назад, - рассказала главный хранитель Павловского парка.

Такой разрушительной картины в Павловске не припомнят по меньшей мере за последние 30 лет. К счастью, обошлось без пострадавших. Чудом уцелели парковые павильоны.

Сотрудники отдела садово-паркового хозяйства уже приступили к уборке поваленных деревьев. В понедельник, 13 июля, парк будет закрыт для устранения остальных последствий урагана.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что ветер вырвал в городе десятки деревьев, они падали на машины и чуть не убили водителя под Красным Селом.

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