Потеряно около 16 тысяч книг на 24 млн рублей: Издатель Шамиль Ахмадуллин рассказал об убытках после атаки БПЛА на склад Wilberries в Петербурге

Селлеры продолжают терпеть многомиллионные потери на атакованных ВСУ складах Wildberries. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После атаки украинских БПЛА на склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти 24 июля, детский писатель и владелец издательства Шамиль Ахмадуллин заявил о многомиллионных потерях. В общей сложности его книги и детские пособия в разных регионах России сгорели на общую сумму около 80 миллионов рублей.

- Это тиражи, которые должны были разойтись по семьям к началу учебного года. Только на складе Wildberries в Шушарах потеряно около 15 722 экземпляров, в деньгах – примерно 24 миллиона рублей. Цифры приблизительные: точные остатки после пожаров восстанавливаются долго, и итоговая сумма может измениться в любую сторону, - сообщил «КП-Петербург» Ахмадуллин.

Поддержки, которая покрыла бы убытки, добавляет Ахмадуллин, у издательства нет. Поэтому типография печатает новые тиражи на заемные средства. При этом повышения цен на книги не планируется.

– Сгорели книжки на складе. Но книжки и склад – это не издательство, - рассуждает Ахмадуллин. - Издательство – это люди. У нас не отняли клиентов, которые готовы поддерживать. Не отняли инициативных людей. Все главное осталось. Двадцать лет практики и больше 140 написанных книг не сгорают вместе с тиражом. Команда работает. Обсуждаем, что печатаем в первую очередь.

В родительских чатах и соцсетях тем временем запустили стихийные акции в поддержку издательства. Мамы записывают видео с благодарностью и призывают не откладывать покупки. Для Шамиля это стало неожиданностью.

– Такого количества отзывов за все годы работы я не видел. Тронут, – признается он.

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