Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Стихийный мемориал возник на Коломенской улице, где ворота насмерть придавили ребенка. Как сообщает корреспондент «КП-Петербург», горожане несут цветы и игрушки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
22 июля мальчик ушел гулять и хотел пройти на детскую площадку в соседний двор. Он попытался пролезть между воротами и стеной, но в этот момент водитель, не заметив ребенка, дистанционно открыл ворота. Голова мальчика оказалась зажата.
Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Состояние было крайне тяжелым. 26 июля ребенок умер, несмотря на усилия врачей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Следователи возбудили уголовное дело. Дело переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности, - ранее писал ГСУ СК России по Петербургу.
Что известно о трагедии и кто виноват в случившимся, разбиралась «КП-Петербург».
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