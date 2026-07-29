Горожане несут цветы и игрушки к месту, где 22 июля автоматические ворота зажали ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стихийный мемориал возник на Коломенской улице, где ворота насмерть придавили ребенка. Как сообщает корреспондент «КП-Петербург», горожане несут цветы и игрушки.

Голову мальчика буквально раздовило воротами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля мальчик ушел гулять и хотел пройти на детскую площадку в соседний двор. Он попытался пролезть между воротами и стеной, но в этот момент водитель, не заметив ребенка, дистанционно открыл ворота. Голова мальчика оказалась зажата.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Состояние было крайне тяжелым. 26 июля ребенок умер, несмотря на усилия врачей.

За жизнь ребенка долгое время боролись врач. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Следователи возбудили уголовное дело. Дело переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности, - ранее писал ГСУ СК России по Петербургу.

Что известно о трагедии и кто виноват в случившимся, разбиралась «КП-Петербург».

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