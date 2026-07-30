7-летнего мальчика, которого придавило воротами в Петербурге, похоронили в Ингушетии

На месте трагедии появился стихий мемориал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семилетнего мальчика, которого придавило воротами в Петербурге, похоронили в Ингушетии. Об этом «КП-Петербург» сообщили близкие друзья семьи. Ребенок стал жертвой несчастного случая. 23 июля мальчик пошел гулять с друзьями в один из знакомых дворов. Мальчишки хотели сыграть в футбол на поле в закрытом дворе на Коломенской улице, однако в этот раз ребенок решил самостоятельно протиснуться через забор, чтобы открыть калитку друзьям. В этот момент начали открываться ворота и ребенка зажало, повредив голову – открытая черепно-мозговая травма.

Трагедия потрясла не только жителей дома, но и соседей. Неравнодушные петербуржцы решили собрать денег для семьи погибшего ребенка, однако мама мальчика отказалась. Потом, женщину все же убедили принять помощь. Семья приняла решение и похоронила сына на родине в Ингушетии. С трагедии прошла всего неделя, а стихийный мемориал, собранный неравнодушными у тех самых ворот, начали разбирать.

- Коммунальные службы убрали стихийный мемориал, который был установлен у ворот. Они выбросили три игрушки, а кто-то принес еще одну. Этот факт вызвал у людей обеспокоенность тем, что игрушки и цветы убирают, чтобы быстрее забыть о трагедии и не привлекать внимания к этому делу, - рассказала «КП-Петербург» близкая подруга семьи Анжелика.

После гибели ребенка СКР возбудил уголовное дело в отношении водителя, открывшего ворота.

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