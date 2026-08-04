Пострадавшему на складах Wildberries в Ленобласти бизнесу дадут льготные кредиты

Коммерсантам, пострадавшим от атак БПЛА, окажут поддержку. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприниматели, пострадавшие от пожаров из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов в Ленинградской области, получат помощь от регионального фонда поддержки предпринимателей. Как сообщил «КП-Петербург» сообщил председатель Комитета информационной политики Ленинградской области Никита Донцов, селеры, которые занимаются производством своих товаров смогут рассчитывать на льготные кредиты со ставкой до 2% годовых.

- В Ленобласти своих не бросают, у нас порядка 2000 предпринимателей пострадали, у них сгорели товары, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM Никита Донцов. – Губернатор дал поручение, экономический блок интенсивно взаимодействовал с предпринимателями и выработал меры поддержки. Продавцам необходимо срочно пополнить оборотный капитал. Поэтому компании, которые производят товары и продают их через маркетплейсы, смогут получить льготные кредиты. В ближайшие дни пойдут первые выдачи. Будут и другие меры поддержки.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, утром 4 августа, Ленобласти отразила очередную атаку БПЛА, сбиты 17 БПЛА.

- Есть повреждения в складской зоне Красный Бор, - сообщил Дрозденко. - Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб.

По последним данным открытое возгорание ликвидировано, идет проливка склада. Пострадавших людей на предприятии нет. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

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