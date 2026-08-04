Дело о теракте возбудили после атаки БПЛА на склад Wildberries в Ленобласти

На местах работают следователи и криминалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. Пожар вспыхнул на складах Wildberries.

- Беспилотники ударили по складским помещениям в Чеховском районе Подмосковья и в Тосненском районе Ленобласти. В результате погибли и пострадали люди, - сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

На местах работают следователи и криминалисты. Они собирают доказательства и изучают фрагменты беспилотников. Будут назначены судебные экспертизы. В СК подчеркнули, что удары наносились по гражданским объектам, что является нарушением норм международного права.

Воздушная тревога в Петербурге и Ленобласти действовала с четырех до половины седьмого утра 4 августа. За это время силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов, но обломки одного из них упали на склад Wildberries в Красном Бору. По предварительной информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, пострадал один человек.

По поручению главы 47-го региона создан оперативный штаб. На месте происшествия пожар тушат специалисты «Леноблпожспаса» и ГУ МЧС Ленобласти. В пресс-службе маркетплейса уточнили, что задействовано свыше десяти единиц спецтехники и несколько десятков специалистов.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max