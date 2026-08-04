Сотрудник пострадал в пожаре на складе «Ленты» из-за атаки БПЛА в Ленобласти

Водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотник упал еще и на распределительный центр «Ленты» в Красном Бору 4 августа. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе компании. Ранее было известно лишь о возгорании на складе Wildberries.

- Возгорание произошло около пяти часов утра. Сотрудников центра эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице, - заявили в «Группе Лента».

К девяти утра пожар полностью потушили. Распределительный центр временно остановил приемку товаров от поставщиков. В магазинах, которые обслуживает центр, сформирован достаточный запас товаров для повседневного спроса. Компания проводит оценку ущерба и принимает меры для скорейшего возобновления работы.

Пожарные также ликвидировали открытое горение на складе Wildberries, сейчас идет проливка части здания. Угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На месте работает оперативный штаб, а также задействовано более десяти единиц техники и несколько десятков человек.

Напомним, утром 4 августа с четырех до половины седьмого в Петербурге и Ленобласти действовала воздушная тревога. Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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