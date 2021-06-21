«Вам вакцину, как у Путина?»: Как журналист «КП» в Петербурге» поставил первую прививку от коронавируса

Удобно, что вакцинироваться можно даже в выходной день! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прививаться или нет? Кажется, вот он – самый актуальный вопрос современности. Прямо как гамлетовский «быть или не быть», но только в качестве декораций XXI век и мировая пандемия.

СМЕЛАЯ БАБУЛЯ И ИНДИЙСКИЙ ШТАММ

О вакцинации я впервые задумалась еще весной. После того, как моя смелая бабушка поставила нас перед фактом: «буду прививаться!». Ей 86 лет, чтобы вы понимали. Бабуля поставила оба компонента «Спутника» и не испытала вообще никаких побочек. Только своим примером подтолкнула всех сделать то же самое. Но время шло, а я все не решалась. Привились сестра, тетя, дядя, знакомые: одни, вторые третьи…

СМИ стали писать о новом индийском штамме и о загруженных московских больницах. В Петербурге ситуация тоже ухудшалась. В какой-то момент я подумала, что все это никогда не закончится. И зашла на Госуслуги. Морально приготовилась к мучениям и бюрократии, но оказалось, что все проще простого. Записаться на вакцинацию можно в любую поликлинику (не только в ту, что прикреплен). Номерков было море. Я могла пойти за своей первой дозой хоть завтра. Но испугалась побочек, и записалась на нерабочий день, субботу.

Настал день X. Полная решимости я отправилась в поликлинику. Честно говоря, настроение у меня было праздничное – как перед первомайской демонстрацией. Казалось, что сейчас я сделаю что-то важное для общества – внесу свой вклад в борьбу с ковидом.

В выходной день в прививочный кабинет не было даже очереди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Единомышленников» в выходной день у меня оказалось немного. В поликлинике – никаких очередей, только один полный мужчина переживал, что укол слишком больнючий и спрашивал об этом у всех подряд врачей.

Меня попросили заполнить анкету, измерили температуру. Я прошла инструктаж, как перед полетом в космос:

- Температуру до 38 не сбивать. Если будет выше – можно выпить анальгин. В баню и сауну не ходить. Место укола не мочить и не чесать, как манту. От физических нагрузок отказаться, - бодро тараторила девушка-врач. Она же пояснила, что в случае, если у меня поднимется температура – я не заразна и не опасна для общества. Это просто реакция организма.

«ВСЯ ЕДА ВОНЯЕТ»

И вот я сижу со всеми своими бумажками перед кабинетом вакцинации. Точно, как перед полетом в космос. Смотрю на закрытую дверь… и чувствую, как накатывает паника. Вспоминаю знакомую, у которой после первой дозы неожиданно начались проблемы с почками, хотя до этого их никогда не было. Врачи так и не смогли понять, что это - побочка или неудачное стечение обстоятельств, хотя больше склонялись ко второй версии. Из тяжелых мыслей меня выдернул тот самый полный мужчина:

- Это совсем не больно! – едва не закричал он на радостях, выходя из кабинета. Настроение немного улучшилось, и следом за ним я отправилась ставить себе первый компонент «Спутника V».

Сам укол занял две секунды времени. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Вам как у Путина? – сходу спросила молоденькая девушка-медик.

Смотрю на нее непонимающими глазами.

- Ну, все хотят себе прививку, как у Путина.

- Мне «Спутник», - говорю я. – Его же дольше всех ставят. Значит, он должен быть более изучен.

Девушка кивает:

- Да, остальные вакцины хоть и разрабатывались дольше, но по сути, испытания на большой аудитории еще не завершены.

Сам укол занял две секунды. Оп, и все – я уже привита.

- А вы сами привились? – спрашиваю у доктора.

- Нет, - отвечает она. – Я болела, и пока у меня высокий уровень антител. Только вот запахи до сих пор не восстановились. Вся еда жутко воняет, почти не могу есть.

Еще пять минут мы поболтали об индийском штамме, от которого все чаще болеют молодые, и о решении открыть авиасообщение с новыми странами. А потом я отправилась домой ждать побочек.

ЖАР И ЖАРА

Пришли они только на следующий день. Проснулась я с температурой 37,8 (причем, электронный градусник показывал только 36,4). Но температура эта была несколько необычная – когда болеешь, плохо соображает голова. Тут мозг работал отлично, плохо было только телу.

Рука в месте укола ныла, но не сильно. Некоторые знакомые рассказывали, что после прививки вообще не могли кружку поднять, меня же сия учесть миновала.

Весь день я лежала в кровати и решительно не могла себя заставить сделать хоть что-то. В разговорах шутила: зато организм занят важным делом! Вдобавок ко всему в Петербург пришла аномальная жара – до +35 градусов. Но казалось, что на солнце все +40, а дома - настоящая Африка и я со своей температурой вот-вот сольюсь с окружающей средой…Несколько раз я думала, что решение вакцинироваться в жару было ошибкой и что сейчас мое лицо загорится изнутри… Но градусник упорно не «зашагивал» выше 38, а потому сбивать я не решалась.

Побочек от вакцины практически не было. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К вечеру температура все не спадала, но самочувствие улучшилось, и я даже дошла до магазина. Чуть позже мне казалось, что я прошла десять километров! Ноги ныли, и я едва дошла обратно до дома. Легла спать с мыслями: неизвестно, что со мной будет завтра, и не дай бог я не смогу дойти до работы с кондиционером и буду снова умирать от жары и жара в своей Африке.

К счастью, утром все симптомы как рукой сняло. Ни температуры, ни слабости, ни даже боли в месте укола. И я смогла пойти в редакцию: к коллегам и кондиционеру. Днем позвонила мама – последний «антипрививочник» в нашей семье пал и записался на вакцинацию.

В субботу вакцинировалась, а уже в понедельник - на рабочем месте! Фото: Артем КИЛЬКИН

P.S. В целом я считаю, что вакцинация первой дозой у меня прошла успешно. Один день недомогания и температуры – это совсем небольшая цена за мир без пандемии.

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