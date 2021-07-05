Диспетчеру «Теплосети» дали три года условно за гибель двух студентов в кипятке в кафе «Типичный Питер»

В Петербурге признали виновным диспетчера "Теплосетей" в гибели двух посетителей антикафе, которое залило кипятком. Фото: пресс-служба судов СПб / Артем КИЛЬКИН

Суд признал виновным диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова в нарушении правил безопасности, которое повлекло за собой гибель двух посетителей в кафе «Типичный Питер» в сентябре 2018 года. Напомним, общепит находился в подвале, там заживо сварились два студента после неожиданного прорыва трубы. Кроме этого во дворе образовалась огромная яма с кипятком, куда провалились два автомобиля.

Диспетчер как раньше не признавал вину, так и до момента оглашения приговора стоял на своем. Прокурор запросил для него три года лишения свободы. Суд послушал, но добавил – условно.

Трагедия унесла жизнь двум 20-летним парням. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Также Емельянову назначили трехлетний испытательный срок. Следствие доказало, что мужчина не отследил изменение давления теплосети, а потом, получив сведения о возникновении повреждения, не предпринял своевременных мер для прекращения вытекания горячей воды из поврежденного трубопровода, что привело к трагедии, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что в 2018 году аварийность на теплосетях Северной столицы в целом оказалась очень высокой, так что было проблематично предположить, где рванут коммуникации.

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