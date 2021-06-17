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Происшествия17 июня 2021 20:20

Прокурор просит три года колонии для диспетчера «Теплосети» по делу о гибели людей в кипятке в кафе «Типичный Питер»

Кроме этого в ведомстве считают, что мужчине надо запретить работать в некоторых должностях на протяжении двух лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге завершились прения по делу о гибели двух человек в кипятке в подвальном кафе.

В Петербурге завершились прения по делу о гибели двух человек в кипятке в подвальном кафе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинском районном суде Петербурга закончились прения по уголовному делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер». Напомним, в сентябре 2018 года из-за прорыва трубы в подвальном общепите заживо сварились 20-летние друзья, на месте образовалась огромная яма, куда провалились припаркованные автомобили. В смерти двух студентов обвинили диспетчера «Теплосети», но в тот год было проблематично предугадать, где могли рвануть изношенные коммуникации.

- Прокурор просил признать Емельянова виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом занимать определенные должности в течение двух лет, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что прокурор имел право запросить диспетчеру вплоть до 7 лет лишения колонии.