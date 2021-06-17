Прокурор просит три года колонии для диспетчера «Теплосети» по делу о гибели людей в кипятке в кафе «Типичный Питер»

В Петербурге завершились прения по делу о гибели двух человек в кипятке в подвальном кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинском районном суде Петербурга закончились прения по уголовному делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер». Напомним, в сентябре 2018 года из-за прорыва трубы в подвальном общепите заживо сварились 20-летние друзья, на месте образовалась огромная яма, куда провалились припаркованные автомобили. В смерти двух студентов обвинили диспетчера «Теплосети», но в тот год было проблематично предугадать, где могли рвануть изношенные коммуникации.

- Прокурор просил признать Емельянова виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом занимать определенные должности в течение двух лет, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что прокурор имел право запросить диспетчеру вплоть до 7 лет лишения колонии.