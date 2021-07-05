Полный вперед: Петербург сделал ставку на яхтинг

Каждая яхта могла бы генерировать 5-10 тысяч евро в городскую экономику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что такое туризм для Петербурга, одного из самых притягательных городов России? Это миллиардные поступления в бюджет. Это самый экологически чистый вид экспорта. Это рабочие места – во время высоких сезонов доковидной эпохи – для 500 тысяч горожан, занятых в сфере гостеприимства. А еще это инструмент, способный вывести регион из «коронакризиса».

В числе самых перспективных направлений туризма, который взял моду на одиночные путешествия на лоне природы, – водный. Город на Неве уже и так знаменит на весь мир своими разводными мостами и прогулками по рекам и каналам. Однако катера на реках Фонтанке и Мойке лишь первая ступень большого плана.

– Северная столица по праву считается центром водного туризма России и городом морских круизов, а по количеству судозаходов ни один из городов-портов страны не сможет с ней сравниться, – подчеркивает губернатор Александр Беглов. – Сегодня необходимо развивать все виды водного туризма – паромный, круизный, прогулочный и яхтенный.

К ПАНДЕМИИ ПОДОШЕЛ НА ПИКЕ

К пандемийному 2020 году Петербург подошел на туристическом взлете: накануне регион установил очередной рекорд по годовому турпотоку – 10,4 миллиона человек, среди которых 4,9 миллиона были иностранцами. Прирост составил 26,8 процента.

Столь поразительные темпы власти объяснили проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, активной рекламой Петербурга за границей и увеличением числа событийных туристов (один только Фестиваль света собрал 210 тысяч человек, а на Фестиваль огня и вовсе прибыло 400 тысяч гостей).

Иностранного туриста город на Неве цеплял не только богатством достопримечательностей, но и привлекательными по сравнению с другими европейскими городами ценами в отелях и ресторанах. На руку региону сыграло и расширение сети авиасообщения. В 2018-м запустили 17 новых направлений, в 2019-м – еще 14. Ну и, конечно, золотой турпоток в сторону Петербурга развернули электронные визы.

Иногда яхты можно заметить в самом центре Петербурга, но пока их не так много. Фото: Артем КИЛЬКИН

В результате всего за год гости оставили в Петербурге 376,8 миллиарда рублей. Из них 31,1 миллиарда пополнили копилки гостиниц и турфирм.

Немало туристов добралось до Северной Венеции в 2019 году по воде. Так, число круизных вояжеров насчитывало 870 тысяч человек. Их интерес пробудило введение безвизового периода: морским путешественникам разрешили пребывать в городе без визы до трех суток. В пассажирском порту «Морской фасад» отметили заметный рост числа пассажиров не только круизных морских и речных, но и паромных судов.

ТРИ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

2021 год в Петербурге, да и во всей стране, объявлен годом восстановления экономики. Туристическая отрасль города на Неве делает упор не только на любимое старое, но и на прибыльное новое.

– Нужно планомерно продвигать Петербург на чрезвычайно конкурентном круизном рынке, – пришли к выводу в Морском совете при правительстве Петербурга. – Привлекательным представляется и яхтенный туризм – один из наиболее динамично развивающихся и прибыльных видов туризма во всем мире.

Чтобы успешно развивать круизный туризм, Северной столице недостает мощностей пассажирского порта «Морской фасад». Нужна и реконструкция инфраструктуры для приема пассажирских судов и паромов на набережных Невы и в Морском вокзале на Васильевском острове.

Яхтенному туризму нужна любая инфраструктура для приема и обслуживания яхт. Еще одно препятствие для него – отсутствие законодательства, которое нужно разработать на федеральном уровне.

Мощностей существующего порта городу уже не хватает. Источник: portspb.ru

Вот почему на 2021 год Петербург запланировал решение трех больших задач:

1. Сформировать рабочую группу и разработать дорожную карту по развитию яхтенного туризма, которая включит не только новые объекты инфраструктуры, но и мероприятия и активности на воде (регаты, вейкбординг, серфинг, каякинг).

2. Начать совместную работу с другими регионами Северо-Запада и страны по созданию водных маршрутов, включающих Ладожское и Онежское озера, реки Волхов и Свирь, а также магистральные направления по Золотому кольцу до Москвы. Эта работа станет частью туристического проекта «Серебряное ожерелье России».

3. Разработать концепцию «Санкт-Петербург – столица водного туризма России» и план комплексного развития туризма в регионе, включающий так называемую новую туристскую географию, в том числе новые марины и яхт-клубы. Эти работы пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

ЧТО ИМЕЕМ?

На сегодняшний день Петербург способен принимать до 2 тысяч яхт и 15 тысяч туристов-яхтсменов в год. Впрочем, в последние годы в наш город-порт заглядывали ежегодно в среднем 200 яхт под иностранными флагами. С 1 января Россия открыла въезд по электронной визе на срок до 16 дней для туристов из более чем полусотни стран. Это сулит яхтенному туризму Петербурга новые возможности.

– Необходимые технические и организационные вопросы уже решаются. Сегодня мы занимаемся созданием соответствующей инфраструктуры, – заверяют в Смольном.

Большой туристический водный кластер развивается в Кронштадте. Источник: vk.com/kronshtadt_rf

Главные точки роста – Горская и туристский кластер в Кронштадте, где задумали марины, способные принимать как туристические, так и спортивные яхты вплоть до проведения международных регат.

– Уже эффективно работает международная яхтенная марина в форте Константин, – добавляет председатель Комитета по туризму Петербурга, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Корнеев. – География новых проектов очень перспективна: на юге города развивается яхт-клуб «Стрельна», на севере, на территории Лахты, базируется яхт-клуб «Геркулес» – преемник старейшего яхт-клуба мира, Невского флота, задуманного Петром Великим в начале XVIII века.

ГОСТИ ДОРОГИЕ

Стать центром яхтенного туризма мирового уровня в одиночку у Петербурга не получится. Чтобы превратиться в успешный международный центр отдыха на воде, городу важно объединиться с соседями.

– Чтобы произошел системный сдвиг и индустрия отдыха на воде смогла приблизиться к тому, что мы наблюдаем за границей, важно синхронизировать представления о состоянии индустрии в Петербурге и Ленинградской области и наметить план совместных действий на 4-5 лет, – уверен директор некоммерческой организации «Агентство развития индустрии отдыха на воде и прибрежных территорий «Большая Арктическая Регата» Станислав Корякин.

Выйти со своими чаяниями на федеральный уровень городу поможет Ростуризм, который видит в яхтинге одно из ключевых направлений развития. Начнут с Балтики.

– Сейчас регион Балтийского моря очень интересен для туристов и спортсменов со всего мира, а Петербург – это тревел-хаб мирового уровня для множества маршрутов, – отмечает Сергей Корнеев. – Водные маршруты объединяют в единое туристское пространство Петербург с ближайшим соседом – Ленинградской областью, и далее – со всем Северо-Западом, маршрутами проекта «Серебряное ожерелье России».

На прошедшем Петербургском Международном экономическом форуме Северная столица заключила соглашение с Ленобластью, Калининградом и инвестором о создании сети туристических водных, в том числе яхтенных, маршрутов на российской Балтике. На территориях трех регионов на побережье Балтийского моря задумали 11 новых яхтенных марин, каждая из которых в перспективе сможет перерасти в туристический кластер, привлекательный как для спортсменов и путешественников, так и для бизнеса и девелоперов.

Регион Балтийского моря очень интересен для туристов и спортсменов со всего мира. Источник: vk.com/kronshtadt_rf

Примечательно, что 7 из 11 марин наметили в Ленобласти. Там уже отметили, что подходящие локации есть под Выборгом и Кингисеппом.

Новые балтийские маршруты хорошо встроятся в международную сеть и наладят водное сообщение по двум новым направлениям – с Финляндией и Эстонией. Для приема иностранных судов из Таллинна и Хельсинки уже запланировали дополнительные пропускные пункты в Выборге, Приморске и Липове.

– Если Петербург сравнится по количеству судозаходов с Хельсинки и Таллином, то регион получит дополнительно 5-10 тысяч судозаходов в год, или 30-50 тысяч туристов в сезон, – подсчитал командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, член президиума Санкт-Петербургского парусного союза Владимир Любомиров. – Каждая яхта могла бы генерировать в среднем около 5-10 тысяч евро в городскую экономику. То есть рынок иностранного яхтенного туризма мог бы приносить экономике Петербурга в среднем 50-100 миллионов евро за сезон.

А ЧТО ЕЩЕ?

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

За 2012-2020 годы Петербургу успел провести около пятисот клубных и городских мероприятий с участием яхт. И число всевозможных регат продолжает нарастать, ведь каждая притягивает участников из других регионов страны и из-за границы, а главное – популяризует парусный спорт.

Сегодня под парусом учат ходить в яхт-клубах Петербурга, при многих действуют и детские секции. Чтобы петербуржцам было где развернуться, для тренировок по парусному спорту планируют выделить зону в акватории Малой Невы, ограниченную опорами ЗСД, Васильевским, Петровским и Крестовским островами.

Сегодня под парусом учат ходить в яхт-клубах Петербурга, при многих действуют и детские секции. Источник: vk.com/kronshtadt_rf

Реверансом в сторону парусного спорта стало возрождение многовековой петербургской традиции открывать навигацию красивым праздником. В этом году торжество в формате регаты провели в первых числах июня в Невской губе и у форта Константин в Кронштадте.

– Мы впервые за долгие годы провели праздник открытия навигации, – отметил президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев. – И он был по-настоящему особенным: более тысячи яхтсменов, парусные организации, более десяти тысяч зрителей. На воде мы увидели все существующие в нашем городе классы яхт, и благодаря своему размаху регата вошла в программу Петербургского Международного экономического форума, а город на Неве снова утвердился в статусе парусной столицы России.

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ

Сеть катеров, которые бороздят реки и каналы Петербурга, – одно из наиболее развитых направлений водного туризма Петербурга. Более того, прогулки на миниатюрных судах давно стали символом Северной Венеции.

Однако это не значит, что развиваться некуда. Город оптимизирует систему аренды причалов и утилизации отходов, размышляет над воскрешением аквабусов и открывает новые маршруты, в том числе на дальние дистанции. Так, этим летом экскурсионные метеоры запустили с Дворцовой набережной прямиком до Котлина.

Водные прогулки очень популярны, но пандемия сильно ударила по судовладельцам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Насколько успешно прогулочный водный туризм Петербурга будет развиваться дальше, зависит и от эпидемиологической ситуации в стране и мире, и от «самочувствия» самих предпринимателей-судовладельцев.

– Прошлый туристический сезон начался поздно, да и в целом туристов было мало, – сообщил президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов. – Эти причины привели к резкому падению доходов судоходных компаний. Именно поэтому мы предлагаем ввести дополнительную поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере внутренних водных пассажирских перевозок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Систему безопасности усовершенствуют

Поисково-спасательная служба Петербурга разработала концепцию развития системы безопасности на водах, применить которую на практике обещают в 2021-2022 годах. Как подсчитали спасатели, за последние 10 лет около 2 процентов петербуржцев, погибших в воде, умерли во время плавания на маломерных судах. Впрочем, лидирует в скорбном рейтинге купание вне официальных пляжей. Такие заплывы погубили 70 процентов жертв водоемов Петербурга.

ДЕНЕЖКИ

Сколько планируют направить на госпрограмму «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге»:

– 2021 год – 932,5 млн руб.

– 2022 год – 674,8 млн руб.

– 2023 год – 685 млн руб.

– 2024 год – 605,6 млн руб.

– 2025 год – 629,7 млн руб.

ЦИФРА

8,5 миллиона туристов ежегодно стремится привлекать Петербург к 2025 году.

970 200 из них прибудут в город в рамках круизов и на паромах.

КСТАТИ

Марины Петербурга:

– форт «Константин»,

– порт «Геркулес»,

– Стрельна,

– яхт-клуб «Балтиец»,

– яхт-клуб «Восточный»,

– яхт-клуб «Крестовский»,

– Императорский яхт-клуб,

– Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов.

Морская столица неоднократно становилась лауреатом туристического «Оскара». Источник: vk.com/kronshtadt_rf

ВАЖНО

Задачи Смольного на 2021 год:

– решить, как загрузить судостроительные предприятия Петербурга гражданскими заказами;

– спланировать, как подготовить кадры в судостроении и военном кораблестроении;

– начать строительство пассажирских судов нового поколения;

– продумать, как разместить исторические корабли и суда по Петербургу;

– отвести зону для тренировок по парусному спорту в акватории Невы и Финского залива;

– разработать концепцию Кронштадтского международного центра морского спорта и туризма;

– изменить границы Большого порта Петербурга;

– провести в августе Балтийскую яхтенную неделю.

Чего уже достигли:

– город провел чемпионат мира по футболу в 2018 году, а сейчас проводит чемпионат Европы по футболу 2020 года;

– регион принял 23-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 2019 году;

– Петербург неоднократно становился лауреатом туристического «Оскара» – самой престижной международной премии в сфере туризма World Travel Awards – в различных номинациях.

КСТАТИ

Объединение ветеранов ВМФ выступило с идеей установить на площади Труда памятник адмиралу Федору Ушакову, и Морской совет Петербурга инициативу поддержал.

Визуализация мемориала на площади Труда. Источник: nvmf.ru

Морской монумент встроится в уникальный мемориальный ансамбль с Медным всадником в центре и двумя непобедимыми персонами – Суворовым (у Троицкого моста) и Ушаковым – по бокам.

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