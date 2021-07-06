В Петербурге продолжат сносить хрущевки и бараки: список улиц, где запланирована реновация

Последние ветхие двухэтажки в Колпино пустили под снос по программе реновации. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Программа реновации, замершая в Петербурге на долгих 12 лет, в прошлом году наконец возобновилась. Первой была снесена хрущевка в Красносельском районе, а сейчас начался снос четырех последних аварийных двухэтажек в 10-м квартале Колпино. Здесь уже во всю кипит работа: пыль стоит столбом, гудит строительная техника, а древние бараки рушатся под ковшом экскаватора, как карточные домики.

- В прошлом году нам удалось сломать вялотекущий тренд развития. Тогда после длительного перерыва начался снос пятиэтажек в Сосновой Поляне, - сообщил журналистам вчера вице-губернатор Николай Линченко.

Раньше здесь были коммунальные квартиры. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Строительство новых зданий на освобожденном участке площадью 11,42 гектара планируют завершить в 2023 году. Перед тем, как начать демонтаж, в общей сложности здесь расселили 89 жилых помещений, среди которых были как отдельные квартиры, так и комнаты в коммуналках. Переехать смогли более 200 человек. Сейчас бывшие жители бараков постройки 1940-196 годов получили новое жилье и несказанно радуются своему счастью.

- Я очень довольна. Новый дом прекрасен, квартира уютная. Были бы деньги, непременно бы купила еще одну по соседству. У нас благоустроенный двор и нет проблем с парковкой, - поделилась жительница одного из новых домов Людмила.

На месте старых домов будет современное жилье. В него переселят жильцов бараков и хрущевок. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Николай Линченко, посетивший старт заключительного этапа реновации в голоде Колпино, отметил, что еще в 2011 году в городе приняли решение о комплексном развитии 22 кварталов. Но пока что работы должны быть начаты в шести кварталах пяти районов города: Фрунзенского, Колпинского, Красногвардейского, Невского и Красносельского.

КОНКРЕТНО

Эти адреса ждет реновация:

- квартал 1-1А Гражданского проспекта;

- квартал 43 Полюстрово;

- территория квартала 17-17а района Гражданского проспекта;

- территория квартала 55 Тихорецкого проспекта;

- кварталы 7-8, 9 района Автово;

- территория квартала 5 района Дачное;

- территория квартала 6 района Ульянка;

- территория района Нарвской заставы;

- Город Колпино, территория квартала восточнее Загородной улицы;

- квартал 10 Колпино;

- территория квартала 16 Малой Охты;

- территория квартала 35 Ржевка;

- территория квартала 7-17 Сосновой Поляны;

- территория квартала 1-5 Сосновой Поляны;

- территория квартала 7-10 Западнее Варшавской железной дороги;

- территория квартала 9 Западнее Варшавской железной дороги, ограниченного Краснопутиловской улицей, площадью Конституции, Ленинским проспектом и Кубинской улицей;

- территория кварталов 128, 128А, 136 района Щемиловки;

- территория, ограниченная береговой линией Невы, Славянки и проектируемой магистралью;

- территория в квартале 18 района восточнее Витебской железной дороги, ограниченного улицами Белы Куна, Софийской, Пражской и Турку;

- территория, ограниченная Лиговским проспектом, Расстанной улицей, Тамбовской улицей и Прилукской улицей.

Полный список – на сайте администрации Петербурга.