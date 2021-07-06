Трехлетний ребенок погиб, мать пропала: Что известно о трагедии в Гагре, где туристку из Петербурга с тремя детьми унесло в море

Что известно о трагедии в Гагре Фото: СОЦСЕТИ

В Гагрском районе Абхазии произошла трагедия. 35-летняя мать из Санкт-Петербурга Тамара Молчанова с тремя детьми: дочкой 7 лет и сыновьями (5 и 3 лет) приехала отдыхать в пансионат Кудры 5 июля. Ранним утром она ушла решила искупаться во время шторма. Туристы и руководство отеля ее отговаривало из-за двухметровых волн. Но она ушла к устью реки Бзыбь, где выход к морю. В итоге ее и трех детей унесло в открытое Черное море. "Комсомолка" собрала все, что известно о трагедии в Гагре.

В Абхазии в Черном море уже несколько дней бушует шторм. Как рассказали "КП-Петербург" в пансионате из-за этого люди отказались от купания. На Тамару многие даже кричали из-за ее желания искупаться. Но она ушла подальше от людей к устью реки, где стала купаться с детьми.

Детей вместе с мамой унесло в море Фото: СОЦСЕТИ

Первым зашел средний ребенок. Он был в жилете. Однако мальчика стало относить волной в море. Мать бросилась за ним, а двое других детей за ней. В итоге всех стало волной относить от побережья. Среднего сына успели выловить очевидцы. Но Тамару и ее младшего сына с дочерью унесло.

Для их спасения потребовался катер. По словам очевидцев, на поиски детей потребовалась два часа. Спустя это время их нашли и подняли из воды. Девочка была жива, но получила переохлаждение. А вот трехлетний сын погиб.

Отец был в Петербурге в момент трагедии Фото: СОЦСЕТИ

Саму Тамару до сих пор не нашли. Для ее поисков задействовали вертолет. По словам местных жителей, выжить у нее нет никаких шансов. Сейчас поиски женщины продолжаются. Спасатели опубликовали видео спасательной операции.

Отец детей в момент трагедии был в Петербурге. Новость о смерти ребенка для него стала шоком. Сейчас мужчина уже вылетел в Аьхазию.

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