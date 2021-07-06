Видео с места поисков туристки из Петербурга, которую смыло в море с тремя детьми, опубликовало МЧС Абхазии

В море в районе Гагры унесло туристку из Петербурга и ее трех детей. Фото: facebook.com/MCHS.Abkhazia

МЧС Абхазии опубликовало видео поисковой операции в Черном море, куда утром 6 июля унесло 36-летнюю туристку из Петербурга и ее трех маленьких детей. Двух малышей удалось спасти, один, к сожалению, погиб. К поискам женщины привлечен вертолет.

- Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако туристка направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Двоих детей спасли очевидцы. Девочку с переохлаждением готовят к перевозке в больницу Сочи. Туда же в Сочи из Петербурга вылетел глава семьи. Он находится в шоке от произошедшего и не понимает, как все могло произойти.

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