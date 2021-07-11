«Они не купались в шторм, их смыло волной с берега»: Подруга рассказала, как на самом деле мать с тремя детьми из Петербурга унесло в море в Гагре

Тамара не ходила купаться в шторм Фото: СОЦСЕТИ

В Гаграх уже почти неделю продолжаются поиски 35-летней Тамары Молчановой, которую вместе с детьми унесло в море во время шторма. Петербурженка приехала на курорт с 7-летней дочкой и сыновьями (5 и 3 года) 5 июля. В это время на побережье бушевала непогода. Как рассказывал персонал пансионата "Курды", женщину предупреждали, что не стоит купаться в шторм. Однако она пошла к устью реки Бзыбь. В итоге ее и троих детей унесло течением. Пятилетнего мальчика спасли сразу же. Его из воды достали очевидцы. На поиски его сестры и брата ушло два часа. Сотрудники МЧС выловили их из воды. Девочка была жива. А вот ее младший брат - погиб. Саму мать не нашли до сих пор. "КП-Петербург" поговорила с подругой Татьяны Молчановой, которая опровергла версию спасателей о том, что женщина безрассудно пошла купаться с детьми в шторм.

- Мы поговорили с очевидцами, которые были там в момент трагедии, - рассказала "КП-Петербург" подруга Тамары Любовь Лебедева. - Тамара с детьми приехала в Гагру в детский лагерь, который арендовал номерной фонд в пансионате. И действительно все, кто там находился, были предупреждены, что купаться нельзя. Потому что волны набегали на берег. Поэтому все участники лагеря пошли в сторону реки прогуляться вдоль берега, потому что нужно было детей чем-то занять. Они находились вдоль песчаной косы. Мальчики были в спасательных жилетах на всякий случай, а не потому что Тамара решила, что они будут плавать на зло "дуракам" из пансионата, такого не было. И со стороны моря пошла большая волна, она подхватила ее с детьми и потащила в море. Дело в том, что спасательные жилеты, как легкие матрасы. Поэтому ребятишек унесло. Как в воде оказалась еще и дочка, очевидцы не видели.

Девочка два часа находилась в воде Фото: СОЦСЕТИ

Подруга Тамары Молчановой уточняет, что та всегда заботилась о безопасности детей. Женщина уволилась с работы и последние 8 лет посвятила себя только дочери и сыновьям.

- Это лучшая мама на моей памяти, - продолжает Любовь Лебедева. - Девочки из пансионата говорят, что когда они приехали туда, Тамара первые полчаса ходила, выбирая номер, пыталась понять, какой будет удобнее для детей, узнавала по поводу питания, распорядка дня. Она все свое время проводила с детьми, у них всегда были постоянные прогулки, множество дел. Мы уже 25 лет дружим и я знаю, как трепетно она к ним относилась.

К слову, после Абхазии Тамара с детьми должна была поехать в Крым, к ним туда должен был присоединиться отец, который в момент трагедии был в Петербурге.

- У них были большие планы на отдых, - делится подруга Тамары. - Сейчас ее мужу Коле оказывают большую психологическую помощь. Вернувшись в Россию, его ждет много бюрократических сложностей. У него нет возможности расслабиться, человеку некогда полежать в истерике и поплакать. Нужно решать большое количество вопросов. Например, СКР хочет провести свою проверку. Мнение Абхазии наших следователей не удовлетворило. Поэтому они проводят свою судмедэкспертизу тела младшего ребенка. Мы ожидаем решение российский экспертов.

Сейчас дети с отцом Фото: СОЦСЕТИ

Дети сейчас находятся с папой в Абхазии.

- Детям была оказана психологическая поддержка, здоровью дочери ничего не угрожает, у нее было переохлаждение. Поиски Тамары продолжаются. Но если ее дочь спустя два часа достали с переохлаждением из воды, то мы реально оцениваем ее шансы, - заключила Любовь Лебедева.

Сейчас друзья семьи опубликовали в соцсетях реквизиты отца детей, собирая ему материальную помощь.

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