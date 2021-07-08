«Два часа подряд в штормовой воде она держалась за брата»: В МЧС назвали чудом спасение девочки из Петербурга, которую вместе с мамой и двумя детьми унесло в море в Гагре

Тамара пошла купаться с детьми в шторм Фото: СОЦСЕТИ

В Абхазии третьи сутки продолжаются поиски 35-летней матери из Санкт-Петербурга, которую с тремя детьми (дочка 7 лет и сыновья 3 и 5 лет) унесло течением в штормящее Черное море в Гагре. Женщина приехала на курорт в пансионат "Курды" одна без супруга 5 июля. На следующий день она решила искупаться. Однако на море бушевала непогода, поэтому и персонал отеля, и туристы ее эмоционально отговаривали. Несмотря на это, она ушла к устью горной реки Бзыбь.

Течением ее и троих детей начало уносить в море. Очевидцы успели спасти среднего сына, вытащив его из воды. Остальных все-таки затянуло в штормящую воду. Спустя два часа сотрудникам МЧС удалось найти детей - девочка на удивление спасателей была жива, но ее младший брат погиб. Тамару не нашли до сих пор. "КП-Петербург" узнала, что сейчас происходит в Гагре.

«КОММЕНТИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЖЕНЫ – НЕ ХОЧУ!»

Отец детей Николай прибыл в Абхазию сразу же после того, как стало известно о трагедии. Сейчас он продолжает оставаться там с двумя детьми и думает, как ему доставлять на родину в Россию тело среднего сына. Мужчина до сих пор находится в томительных ожиданиях по поводу судьбы своей жены.

Муж Тамары сейчас в Абхазии с двумя детьми Фото: СОЦСЕТИ

- Благодарю, дочь себя чувствует удовлетворительно, - рассказал "КП-Петербург Николай. - Ее здоровью ничего не угрожает. Психологи с ней поработали, все хорошо. Она действительно примерно два часа провела в воде. Она умеет плавать. Сын чувствует себя хорошо. Поиски жены продолжаются. Почему так долго - неизвестно. Комментировать, почему жена пошла купаться, я не буду. Я не хочу.

В самом МЧС Абхазии до сих пор не могут отойти от трагедии.

- Чисто эмоционально - я в шоке, - признался "КП" глава пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия. - Почему туристы лезут в штормящее море, да еще и с детьми. Сколько раз предупреждали - не делать этого. Персонал пансионата запретил ей купаться в море в категорической форме. Она пошла в реку, а там сильное течение. Наши люди (туристы - прим.ред.) теряют бдительность: тут и горы, и море, и стихия, надо быть очень осторожными. Всем напоминаю, что в шторм купаться категорически запрещено. А что они делают? Некоторые делают селфи на волнорезе, где огромная волна! А потом их смывает. Такое поведение приобретает масштабы стихийного бедствия! Почему люди не думают? Только за начало июля уже четверо утонувших. Надо что-то с этим делать. Посольство РФ в Абхазии специально уже выступило с обращением, чтобы туристы были бдительными, детей берегли, это серьезная проблема!

Горная река, где произошла трагедия Фото: СОЦСЕТИ

«ДЕВОЧКА СПАСЛАСЬ БЛАГОДАРЯ БРАТИКУ»

Что же касается туристки из России и ее детей, здесь до сих пор помнят, как началась эта спасательная операция.

- В этот день три метра волны были в море - шторм, - делятся в МЧС. - Одного ребенка, слава богу, из реки вытащили сразу. А потом наши специалисты случайно нашли дочку и ее братика, а могли всех не найти! Как это было - наши спасатели вели мониторинг, в бинокль смотрели и нашли точку в море. Экстренно мобилизовали катер, не стали ждать свой катер, взяли обычный прогулочный. Погрузились туда и поплыли, чтобы успеть. Девочку спасли, а мальчик был уже, к сожалению, мертвый. Девочку спасло то, что мальчик был в спасательном жилете. Когда наши специалисты подплыли, она держалась за трехлетнего братика...

Девочка провела в воде два часа. Она рассказала спасателям, что понимала, что братик погиб, а ее маму унесло в море.

Девочку спас братик Фото: СОЦСЕТИ

- Девочка находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Она уходит в себя, отключается от действительности. Воспоминания перекрывают ее, она в полусознании находится. Иногда выходит из этого состояния страха и ужаса, который они пережили. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. Но у нее будет психологическая длительная травма. С ней сейчас работают наши психологи. То, что она выжила, многие специалисты говорят, что это категория чуда. Только к чуду апеллировать остается. Там ведь горная река, бурлящее море.

«РЕКА ТАЩИЛА ЧЕЛОВЕКА ПО ДНУ И БИЛА ОБ КАМНИ»

Сейчас спасатели продолжают поиски матери детей. В МЧС Абхазии объяснили, почему ее так долго не могут найти.

- К сожалению, поиски пока не привели ни к чему. Но они продолжаются. В море же ее унесло. И неизвестно, куда подводные течения ее унесли. Да и бурный поток в реке - бьет человека об камни. Тем более, когда был шторм. Мы, как МЧС, все равно надеемся на лучшее. Но у нее очень мало шансов. Вот сейчас мы нашли тело другого российского гражданина, он из Саратова. Он утонул 4 числа. А нашли мы его 7 числа. Его вынесло к берегу. Когда тело в воду попадает, оно только потом всплывает и позже его выносит к берегу. А в реке оно под скалу или корягу может попасть. Но море по-любому отдаст человека.

Сейчас поиски ведутся силами поисково-спасательного отряда. Одни спасатели облетают море на вертолете, другие на катере обследуют линию возле берега. В МЧС Абхазии пообещали помочь семье Тамары.

- Отец детей прибыл. МЧС Абхазии готово помочь ему с доставкой тела ребенка на территорию РФ, - заключили спасатели.

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