«Статус, но не прибыль»: Что получит Ленобласть от проведения «Формулы-1»

"Формула-1" с 2023 года переезжает в Ленобласть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2020 году автодром «Игора Драйв» под Петербургом получил лицензию Международной автомобильной федерации категории (FIA) Grade 1 — это высшая категория, которая позволяет принимать соревнования любого уровня. А в конце июня этого года стало известно, что Формула-1 через два года переезжает из Сочи в Ленобласть.

- Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, Гран-при России на «Игоре Драйв» станет великолепным событием, - объявил исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

В администрации Ленобласти «КП» рассказали, что «Формула-1» теперь будут регулярно проходить на «Игоре». Сейчас в регионе обсуждают, как улучшить транспортную доступность гоночной трассы.

- Вопрос логистики один из самых актуальных и требует детальной проработки. Помимо самого автодрома разрабатывается план по улучшениям прилегающей дорожно-транспортной инфраструктуры и улучшения железнодорожной доступности объекта, - рассказали «КП» в пресс-службе «Росгонок» - организатора «Формулы-1» в России.

Отметим, что «Игора Драйв» разместилась на территории около 100 га и включает одновременно десять профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Однако, трасса, на которой будет проходить непосредственно «Формула-1» пока что достаточно короткая – всего четыре километра. Ее обещают удлинить, а также сделать перепад высот с 12-градусным подъемом и спуском, который добавит гонкам зрелищности.

Для "Формулы-1" трассу в Ленобласти немного доработают. Фото: "Игора Драйв"

А ЕСТЬ ЛИ ВЫГОДА?

Что получат Ленинградская область и Петербург от организации «королевских гонок»? Точно новых туристов и статус. А вот прибыль – не факт. Спортивный эксперт Дмитрий Тихонов отметил, что в Сочи аналогичный проект был убыточным. По его словам, только за право проведения Гран-при России каждый год из бюджета Краснодарского края выделяется в среднем 50 млн долларов в год.

При этом почти все доходы от рекламы на автодромах идут «Формуле-1», как и выручка от продажи официальной атрибутики и программы VIP-гостеприимства (включает в себя в том числе работу VIP-зоны, в которой есть отдельные рестораны). Организаторы могут зарабатывать лишь на реализации билетов, собственной атрибутики и прав за титульное спонсорство.

- Такие крупные международные события как этап «Формулы-1» – не про прямую прибыль для организатора. Это имиджевое мероприятие, имеющее сильный макроэкономический эффект для региона, в котором оно проходит. Санкт-Петербург исторически был точкой притяжения для туристов со всего мира. И теперь причин приехать стало на одну больше, - объяснили «КП» в «Росгонках».

В пресс-службе администрации Ленобласти также добавили, что точный экономический эффект просчитать сложно, но, безусловно, регион получит прибыль от развития сопутствующей транспортной и сервисной инфраструктуры. Кроме того, это откроет возможность для организации международных соревнований по другим спортивным дисциплинам.

КСТАТИ

Придется раскошелиться

Чтобы посмотреть, как проходит высший класс гонок придется раскошелиться. За билет на зрелище мирового масштаба, по мнению Дмитрия Тихонова, нужно будет заплатить в среднем сто тысяч рублей. Если покупать билеты, как только они появятся в продаже – то они будут стоить значительно дешевле: 50-60 тысяч (в Сочи было на порядок меньше - Прим.ред.). А вот перед мероприятием за хорошие места перекупщики могут попросить и больше ста тысяч.

Однако это всего лишь предположение. А организаторы детали ценовой политики планируют держать в тайне до 2022 года.

- Мы уже не первый год успешно реализуем билетную программу в формате продаж по фазам. Есть запланированный график повышения цен и, чем раньше болельщик приобретает билет, тем выгоднее цена. Покупая билет заранее, болельщики получают не только максимальную выгоду, но и возможность выбрать наиболее комфортные места на трибунах с максимальным обзором, - объяснили в пресс-службе «Росгонок».